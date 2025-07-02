Объемы газа в подземных хранилищах Украины снова на историческом минимуме – Макогон

По данным платформы GIE, уровень наполненности украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) составляет лишь 11,19% или 3.37 млрд м³ газа (или почти 8 млрд м3 с учетом 4.6 млрд м3 активного газа, выполняющего функцию буферного и который невозможно отобрать из ПХГ). Это исторический минимум газа в настоящее время и на 1.92 млрд м3 меньше чем в прошлом году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил экс-председатель "Оператора ГТС" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

Он отметил, что за июнь в ПХГ было закачано 1.35 млрд м³. Среднесуточный объем закачки – 45 млн м³/сутки.

Несмотря на постепенное наращивание объемов, текущие запасы газа остаются самыми низкими за последние 11 лет.

Макогон отмечает, что суточное потребление газа на уровне 20 млн. м3 и импорт на уровне 17.67 млн. м3 в сутки позволяют держать такой уровень закачки.

В июне было импортировано 530 млн м3 газа, что только на 34 млн м3 больше, чем в мае (49% через Венгрию, 31% через Польшу и 21% через Словакию). По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, страна планирует импортировать не менее 4,6 млрд куб. м природного газа.

Возникнет ли дефицит

Макогон напоминает, что в прошлом году летом "Нефтегаз" вообще не импортировал голубое топливо, чем были созданы значительные риски для устойчивого прохождения зимы 24/25. Но потом "Нафтогаз" импортировал в феврале-марте газ на 30-40% дороже, потому что резервов в ПХГ не было.

Эксперт прогнозирует, что при сохранении имеющихся темпов (45 млн в сутки), до 1 ноября в хранилищах должно быть 8.9 млрд м3 газа (или 13.5 млрд м3 с учетом 4.6 буферного). По его словам, это минимально достаточный объем для прохождения зимы, не включающий в себя запаса на случай нестандартных ситуаций.

Но из-за сезонного увеличения потребления газа энергетиками и аграриями в июле-августе может увеличиться потребление газа, что снизит уровень закачки при отсутствии дополнительных объемов импорта.

В настоящее время ОГТСУ дополнительно увеличил мощности для импорта. Из Польши мощности почти удвоились – до 12.4 млн м3 в сутки. Молдова снизила тарифы на транзит по Трансбалканскому газопроводу, что делает это направление более привлекательным.

"Поэтому мощности для импорта есть, главное — вовремя импортировать газ. Цена на газ на европейских хабах вернулась к уровню $400-420 за 1000 м³ — вполне приемлемая цена. Для сравнения: в феврале 2025 года, когда "Нафтогаз" осуществлял экстренный импорт, цена достигала $590 за 1000 м³".

Он добавил, что главное, чтобы у "Нафтогаза" хватило финансирования для обеспечения необходимого объема импорта.

Макогон призвал Министерство энергетики четко определить плановый объем закачки газа на следующую зиму. Также он считает, что добытчикам газа (частным и государственным) нужно инвестировать и в защитные сооружения, потому что враг может снова ударить по газовой инфраструктуре.

Украина готовится к рекордному импорту газа

Украина готовится к рекордному импорту газа из Европы из-за нехватки запасов на фоне массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру и быстрого истощения резервов топлива.

По оценке экспертов, Украина потребует до 5 миллиардов кубометров газа до апреля 2026 года. Это значительно превышает максимальные 1 миллиард кубометров, импортируемых в предыдущие сезоны.

Как убеждают в "Нафтогазе", ситуация с газом в Украине из-за российских обстрелов газовой инфраструктуры непростая, но не критическая и находится под полным контролем.

В настоящее время "Нафтогаз" начал подготовку к следующей зиме, законтрактовав 1,5 млрд куб. м газа. В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 компания планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.