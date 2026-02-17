Український виробник кормів для котів і собак завершує будівництво вже другого заводу в Литві

Український виробник кормів для домашніх тварин Kormotech виходить на фінальний етап запуску свого другого заводу в Литві. Проєкт вартістю €63 млн, реалізований за значної підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та міжнародних партнерів,

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ЄБРР в Україні / EBRD in Ukraine.

Фінальна стадія та запуск виробництва

На новому підприємстві вже розпочали встановлення та налаштування обладнання першої виробничої лінії. Згідно з планом, перші тестові запуски відбудуться у квітні 2026 року.

Паралельно з технічною підготовкою компанія відкрила понад 200 вакансій, розпочавши активну кампанію з найму персоналу для забезпечення роботи заводу.

Це вже другий промисловий об'єкт Kormotech у Литві. Перший завод був відкритий у 2020 році також за сприяння ЄБРР.

Структура інвестицій

Фінансування проєкту забезпечується у межах пакета на €40 млн, із яких €20 млн надає нідерландський фонд ILX Fund.

Загальна вартість будівництва становить €63 млн. ЄБРР також підтримує компанію грантовим фінансуванням, зокрема через Japan–EBRD Cooperation Fund та програму Human Capital Investment Incentive Programme.

Що відомо про Kormotech

Kormotech — це глобальна сімейна компанія з українським корінням, яка з 2003 року виробляє їжу для котів і собак під брендами Optimeal, Delickcious, Club 4 Paws, "Гав!", "Mяу!" та MyLove.

Компанія має виробничі потужності в Україні та ЄС. У її асортименті понад 650 найменувань продукції. Kormotech є лідером українського ринку, входить до ТОП-50 світових виробників кормів для тварин. Продукція компанії представлена у 44 країнах світу.

Раніше повідомлялося, що найбільший український виробник корму для тварин, компанія Kormotech, розширила свою присутність на ринку Південної Кореї, який є третім за величиною в Східній Азії після Китаю та Японії.

Про плани побудувати ще один завод у Литві раніше розповідав Ростислав Вовк в інтерв'ю Delo.ua.