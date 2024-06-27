Український виробник корму для тварин вийшов на ринок Південної Кореї

Найбільший український виробник корму для тварин, компанія Kormotech, розширила свою присутність на ринку Південної Кореї, який є третім за величиною в Східній Азії після Китаю та Японії.

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Про це повідомив Едуард Бабенко, керівник стратегічного бізнес-напрямку Україна, Молдова та Південно-Східна Азія у компанії Kormotech.

За словами Бабенка, обсяг південнокорейського ринку у грошовому виразі втричі перевищує український ринок. Пропорція продажів спеціалізованої їжі для котів і собак становить 50% на 50%. Особливістю південнокорейського ринку є те, що 67% продажів petfood продукції здійснюється через інтернет-канали, що є найвищим показником у світі за даними Euromonitor.

"Один із викликів у співпраці з Південною Кореєю полягає в набутті досвіду побудови і розвитку інтернет-продажів на преміальному і супер преміальному ринку", – зазначив Бабенко.

СЕО корейської компанії Careside co. Ltd. Ю Янг Кук очікує, що досвід на міжнародних ринках і ресурси допоможуть українському виробнику досягти успіху і на південнокорейському ринку.

"Їжа для домашніх тварин Kormotech містить високоякісні інгредієнти та проходить ретельний контроль якості. Це вагома перевага, особливо для вибагливих петперентів корейських тварин. Вражає те, як компанія постійно поглиблює свою експертизу в розумінні підходів до створення раціонів для домашніх тварин та їхнього впливу на здоров'я і якість життя чотирилапих. А головне, яких зусиль вона докладає для розвитку культури догляду та компаньйонства з домашніми тваринами", - зазначив він.

Kormotech виробляє корми для котів та собак під брендами Optimeal, Club 4 Paws, "Гав!", "Мяу!".