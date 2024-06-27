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Украинский производитель корма для животных вышел на рынок Южной Кореи
Крупнейший украинский производитель корма для животных компания Kormotech расширила свое присутствие на рынке Южной Кореи, который является третьим по величине в Восточной Азии после Китая и Японии.
Об этом сообщил Эдуард Бабенко, руководитель стратегического бизнес-направления Украины, Молдовы и Юго-Восточной Азии в компании Kormotech.
По словам Бабенко, объем южнокорейского рынка в денежном выражении в три раза превышает украинский рынок. Пропорция продаж специализированной еды для кошек и собак составляет 50% на 50%. Особенностью южнокорейского рынка является то, что 67% продаж petfood продукции осуществляется через интернет-каналы, являющиеся самым высоким показателем в мире по данным Euromonitor.
"Один из вызовов в сотрудничестве с Южной Кореей состоит в приобретении опыта построения и развития интернет-продаж на премиальном и супер премиальном рынке", – отметил Бабенко.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
СЕО корейской компании Careside co. Ltd. Ю Янг Кук ожидает, что опыт на международных рынках и ресурсы помогут украинскому производителю добиться успеха и на южнокорейском рынке.
"Пища для домашних животных Kormotech содержит высококачественные ингредиенты и проходит тщательный контроль качества. Это важное преимущество, особенно для требовательных петперентов корейских животных. Впечатляет то, как компания постоянно углубляет свою экспертизу в понимании подходов к созданию рационов для домашних животных и их влиянию на здоровье" я и качество жизни четырехлапых. А главное, какие усилия она прилагает для развития культуры ухода и компаньонства с домашними животными", - отметил он.
Kormotech производит корма для кошек и собак под брендами Optimeal, Club 4 Paws, Гав!, Мяу!