Український "Кормотех" почав будівництво другого заводу у Литві за 60 мільйонів євро

Виробник кормів для тварин "Кормотех" розширює свої виробничі потужності у вільній економічній зоні (ВЕЗ) Кедайняй. Компанія розпочинає будівництво нового заводу вартістю 60 мільйонів євро, який створить близько 200 нових робочих місць у Литві.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

На сьогодні "Кормотех" має три заводи: два в Україні та один у Литві, відкритий в 2020 році. Зазначається, що будівництво нового завода ще більше зміцнить позиції компанії на європейському ринку. Урочиста церемонія закладання першого каменя відбулася 6 лютого у місті Кедайняй.

У заході, присвяченому запуску проєкту були присутні міністр економіки та інновацій Литви Лукас Савіцкас, міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, генеральний директор Invest Lithuania Еліюс Чівіліс, представники районної адміністрації та інших установ.

Церемонія закладання першого каменя нового завода Кормотех у Литві. Фото: Kormotech

Новий виробничий, складський і адміністративний комплекси площею 19 500 м² дозволять потроїти виробничі потужності в Литві — з 22 000 до 60 000 тонн на рік.

"Новий завод потроїть наші виробничі потужності у Литві, що стане важливим кроком у досягненні нашої мети — увійти до топ-30 світових виробників петфуду. Ми розглядаємо Литву як надійного партнера, який допомагає нам розкривати потенціал на міжнародних ринках", – заявив Ростислав Вовк, голова правління та співвласник групи компаній "Кормотех".

Він зазначив, що рішення будувати завод саме у Литві було продиктоване логістичною зручністю та розвиненою інфраструктурою.

Водночас глава Мінагрополітики України Віталій Коваль додав, що Kormotech інвестує в новий завод понад 60 млн євро, з яких 40 млн виділяє ЄБРР. "Таким чином компанія розширює вже існуючі потужності в Литві. А це +200 нових робочих місць, які доповнять команду зі 170 українських і литовських фахівців та розвиток суміжних галузей. Адже у продукції компанії — частина українських складових", — наголосив він.

Що відомо про "Кормотех"?

"Кормотех" — це глобальна сімейна компанія з українським корінням, яка з 2003 року виробляє їжу для котів і собак під брендами Optimeal, Delickcious, Club 4 Paws, "Гав!", "Mяу!" та MyLove. Компанія має виробничі потужності в Україні та ЄС. У її асортименті понад 650 найменувань продукції. Kormotech є лідером українського ринку, входить до ТОП-50 світових виробників кормів для тварин. Продукція компанії представлена у 44 країнах світу.

Раніше повідомлялося, що найбільший український виробник корму для тварин, компанія Kormotech, розширила свою присутність на ринку Південної Кореї, який є третім за величиною в Східній Азії після Китаю та Японії.

Про плани побудувати ще один завод у Литві раніше розповідав Ростислав Вовк в інтерв'ю Delo.ua.