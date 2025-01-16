Kormotech отримав грант від Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України"

Завдяки підтримці Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України", найбільший український виробник їжі для котів та собак, глобальна сімейна компанія Kormotech планує збільшити виробництво сухих кормів в Україні на 22% та створити додаткових 30 робочих місць.

Крім того, Kormotech має змогу закупити навантажувальне та пакувальне обладнання українських виробників, а також модернізувати пакувальні лінії.

"Загалом, у межах гранту для середнього та великого бізнесу, передбачається закупівля обладнання українського виробництва для посилення експортних можливостей наших виробників — розповів Ігор Параняк, операційний директор Kormotech. — Зокрема, грант від Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України", покриє частину купівлі навантажувального обладнання, а також частину вартості нової пакувальної машини, яку планують встановити на виробництві сухих кормів. Також підтримка Програми USAID допоможе нам з купівлею принтера для друку даних і модернізацією ще однієї пакувальної машини".

Нагадуємо, минулий рік Kormotech завершив з оборотом у 152 млн доларів та наростив частку експортних продажів за кордоном до 31% від загальних. Співвідношення продажів за кордоном та в Україні становить нині 31% до 69% у тоннах відповідно.

Найбільш динамічно бренди Kormotech зросли в порівнянні до минулорічного об’єму продажів на ринках Румунії (+35%), Польщі (+11%) та Молдови (+11%). За минулий рік компанія підписала контракти з партнерами з Малайзії, розпочала продажі в Фінляндії, активно розвивається на ринках Іспанії та Італії, розширивши свою присутність до 44 країн світу. Водночас на ринку України Kormotech зберіг свої лідерські позиції.

За словами Ігора Параняка, завдяки підтримці Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України", Kormotech планує збільшити виробничі потужності українського заводу сухих кормів на 22% — з 45 до 55 тисяч тонн сухих кормів на рік. Це дозволить додатково розширити виробничий штат ТзОВ "Кормотех" ще 30 робочих місць, що посилить економічну спроможність регіону.

Довідка

Kormotech — глобальна сімейна компанія з українським корінням, що з 2003 року виробляє високоякісне харчування для котів і собак під брендами Optimeal, Delickcious, Club 4 Paws, Гав!, Мяу!, My Love. Компанія має виробничі потужності в Україні та ЄС. Асортимент налічує понад 650 позицій. Kormotech – лідер в Україні, входить у ТОП-50 світових виробників харчування для тварин і ТОП-21 найбільш динамічних петфуд-брендів. Kormotech реалізує у 44 країни світу продукцію під своїми торговими марками а також під торговими марками партнерів.

Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" підтримує український бізнес з метою підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках, допомагає в розбудові спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатись перевагами міжнародної торгівлі.