Украинский "Кормотех" начал строительство второго завода в Литве за 60 миллионов евро

Производитель кормов для животных "Кормотех" расширяет свои производственные мощности в свободной экономической зоне (СЭЗ) Кедайняй. Компания начинает строительство нового завода стоимостью 60 миллионов евро, который создаст около 200 новых рабочих мест в Литве.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

На сегодняшний день "Кормотех" имеет три завода: два в Украине и один в Литве, открытый в 2020 году. Строительство нового завода еще больше укрепит позиции компании на европейском рынке. Торжественная церемония закладки первого камня состоялась 6 февраля в городе Кедайняй.

На мероприятии, посвященном запуску проекта, присутствовали министр экономики и инноваций Литвы Лукас Савицкас, министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль, генеральный директор Invest Lithuania Элиус Чивилис, представители районной администрации и других учреждений.

Церемония закладки первого камня нового завода Кормотех в Литве. Фото: Kormotech

Новый производственный, складской и административный комплексы площадью 19 500 м² позволят утроить производственные мощности в Литве – с 22 000 до 60 000 тонн в год.

"Новый завод утроит наши производственные мощности в Литве, что станет важным шагом в достижении нашей цели — войти в топ-30 мировых производителей петфуд. Мы рассматриваем Литву как надежного партнера, помогающего нам раскрывать потенциал на международных рынках", – заявил Ростислав Вовк, глава правления и совладелец группы компаний "Кормотех" .

Он отметил, что решение строить завод именно в Литве было продиктовано логистическим удобством и развитой инфраструктурой.

В то же время глава Минагрополитики Украины Виталий Коваль добавил, что Kormotech инвестирует в новый завод более 60 млн. евро, из которых 40 млн. выделяет ЕБРР. "Таким образом компания расширяет уже существующие мощности в Литве. А это +200 новых рабочих мест, которые дополнят команду из 170 украинских и литовских специалистов и развитие смежных отраслей. Ведь в продукции компании — часть украинских составляющих" , — подчеркнул он .

Что известно о "Кормотехе"?

"Кормотех" — это глобальная семейная компания с украинскими корнями, которая с 2003 года производит еду для кошек и собак под брендами Optimeal, Delickcious, Club 4 Paws, "Гав!", "Mяу!" и MyLove. У компании есть производственные мощности в Украине и ЕС. В ассортименте более 650 наименований продукции. Kormotech является лидером украинского рынка, входит в ТОП-50 мировых производителей кормов для животных. Продукция компании представлена в 44 странах мира.

Ранее сообщалось, что крупнейший украинский производитель корма для животных компания Kormotech расширила свое присутствие на рынке Южной Кореи, который является третьим по величине в Восточной Азии после Китая и Японии.

О планах построить еще один завод в Литве ранее рассказывал Ростислав Вовк в интервью Delo.ua.