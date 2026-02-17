Украинский производитель кормов для кошек и собак завершает строительство уже второго завода в Литве

Украинский производитель кормов для домашних животных Kormotech выходит на финальный этап запуска своего второго завода в Литве. Проект стоимостью €63 млн, реализованный при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и международных партнеров,

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ЕБРР в Украине/EBRD in Ukraine.

Финальная стадия и запуск производства

На новом предприятии уже приступили к установке и настройке оборудования первой производственной линии. Согласно плану, первые тестовые запуски пройдут в апреле 2026 года.

Параллельно с технической подготовкой компания открыла более 200 вакансий, приступив к активной кампании по найму персонала для обеспечения работы завода.

Это уже второй промышленный объект Kormotech в Литве. Первый завод был открыт в 2020 году также при содействии ЕБРР.

Структура инвестиций

Финансирование проекта обеспечивается в рамках пакета на €40 млн, из которых €20 млн предоставляет нидерландский фонд ILX Fund.

Общая стоимость строительства составляет €63 млн. ЕБРР также поддерживает компанию грантовым финансированием, в частности через Japan-EBRD Cooperation Fund и программу Human Capital Investment Incentive Programme.

Что известно о Kormotech

Kormotech - это глобальная семейная компания с украинскими корнями, которая с 2003 года производит еду для кошек и собак под брендами Optimeal, Delickcious, Club 4 Paws, "Гав!", "Mяу!" и MyLove.

У компании есть производственные мощности в Украине и ЕС. В ассортименте более 650 наименований продукции. Kormotech является лидером украинского рынка, входит в ТОП-50 мировых производителей кормов для животных. Продукция компании представлена в 44 странах мира.

Ранее сообщалось, что крупнейший украинский производитель корма для животных, компания Kormotech расширила свое присутствие на рынке Южной Кореи, который является третьим по величине в Восточной Азии после Китая и Японии.

О планах построить еще один завод в Литве ранее говорил Ростислав Вовк в интервью Delo.ua.