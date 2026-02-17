Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

+0,07

EUR

51,16

+0,03

Наличный курс:

USD

43,29

43,20

EUR

51,50

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинский производитель кормов для кошек и собак завершает строительство уже второго завода в Литве

Kormotech
Первые тестовые запуски состоятся в апреле 2026 года.

Украинский производитель кормов для домашних животных Kormotech выходит на финальный этап запуска своего второго завода в Литве. Проект стоимостью €63 млн, реализованный при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и международных партнеров,

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ЕБРР в Украине/EBRD in Ukraine.

Финальная стадия и запуск производства

На новом предприятии уже приступили к установке и настройке оборудования первой производственной линии. Согласно плану, первые тестовые запуски пройдут в апреле 2026 года.

Параллельно с технической подготовкой компания открыла более 200 вакансий, приступив к активной кампании по найму персонала для обеспечения работы завода.

Это уже второй промышленный объект Kormotech в Литве. Первый завод был открыт в 2020 году также при содействии ЕБРР.

Структура инвестиций

Финансирование проекта обеспечивается в рамках пакета на €40 млн, из которых €20 млн предоставляет нидерландский фонд ILX Fund.

Общая стоимость строительства составляет €63 млн. ЕБРР также поддерживает компанию грантовым финансированием, в частности через Japan-EBRD Cooperation Fund и программу Human Capital Investment Incentive Programme.

Что известно о Kormotech

Kormotech   - это глобальная семейная компания с украинскими корнями, которая с 2003 года производит еду для кошек и собак под брендами Optimeal, Delickcious, Club 4 Paws, "Гав!", "Mяу!" и MyLove.

У компании есть производственные мощности в Украине и ЕС. В ассортименте более 650 наименований продукции. Kormotech является лидером украинского рынка, входит в ТОП-50 мировых производителей кормов для животных. Продукция компании представлена в 44 странах мира.

Ранее сообщалось, что крупнейший украинский производитель корма для животных, компания Kormotech расширила свое присутствие на рынке Южной Кореи, который является третьим по величине в Восточной Азии после Китая и Японии.

О планах построить еще один завод в Литве ранее говорил Ростислав Вовк в интервью Delo.ua.

Автор:
Татьяна Бессараб