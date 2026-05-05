Собственная генерация: производитель кормов Kormotech запускает новую солнечную электростанцию во Львовской области

Украинская группа компаний Kormotech, производящая корма для кошек и собак, расширяет сеть собственных солнечных электростанций (СЭС). В мае на производственной площадке в селе Прилбичи Львовской области запланирован ввод в эксплуатацию наземной станции мощностью 366 кВт.

"Kormotech целенаправленно движется в этом направлении, наша стратегическая цель к 2028 году заключается в обеспечении по меньшей мере 15% потребления электроэнергии за счет собственной генерации", - сообщил главный энергетик Юрий Компричевский.

Ранее, в июле 2024 года, на предприятии заработала крыша СЭС мощностью 383 кВт, которую впоследствии модернизировали до 442 кВт. Новую наземную станцию строит компания Ecotech Invest. Согласно договору, инвестор финансирует строительство, а Kormotech покупает производимую энергию по согласованному тарифу.

После запуска нового объекта общая мощность солнечного поколения в Прилбичах составит 808 кВт. В летние солнечные деньки это дозволит покрывать до 50% мгновенного потребления завода. Доля собственной энергии в общем годовом потреблении составит

О Kormotech

Kormotech – это глобальная семейная компания с украинскими корнями, которая с 2003 года производит еду для кошек и собак под брендами Optimeal, Delickcious, Club 4 Paws, "Гав!", "Mяу!" и MyLove.

У компании есть производственные мощности в Украине и ЕС. В ассортименте более 650 наименований продукции. Kormotech является лидером украинского рынка, входит в ТОП-50 мировых производителей кормов для животных. Продукция компании представлена в 55 странах мира. К 2029 году производитель планирует войти в топ-30 мировых игроков рынка с годовой выручкой в 500 млн евро.

Напомним, в феврале Kormotech вы шла на финальный этап запуска своего второго завода в Литве. Проект стоимостью €63 млн, реализованный при значительной поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и международных партнеров,