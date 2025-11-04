Запланована подія 2

Дата публікації

Колишній керівник "Львівгазу" штучно завищував тарифи на газ: йому повідомили про підозру

львівгаз
АТ "Львівгаз" зараз функціонує як Львівська філія ТОВ "Газорозподільні мережі України"Фото: dailylviv.com

Колишньому члену правління АТ "Львівгаз" повідомлено про підозру у заволодінні коштами та службовому підробленні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За даними слідства,  у 2021 році посадовець організував схему завищення тарифів на розподіл природного газу.

Підозрюваний вніс недостовірні дані до офіційних розрахунків, штучно збільшивши показники старих газопроводів та обладнання, що напряму впливає на визначення нормативних втрат газу.

Таким чином нормативні втрати "на папері" зросли на понад 2,8 млн м³ газу на рік, що призвело до підвищення тарифу на 14,8 грн за 1 тис. м³.

У результаті до вартості послуг було безпідставно включено майже 3,7 млн грн, які сплатили деякі комунальні підприємства області.

Отриманими коштами підозрюваний, як один із керівників, міг розпоряджатися на власний розсуд.

Чоловіку загрожує ув’язнення на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та притягнення до відповідальності інших причетних осіб.

Про кого саме йдеться, наразі невідомо.

Зауважимо,  АТ "Львівгаз" зараз функціонує як Львівська філія ТОВ "Газорозподільні мережі України", якою керує НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, колишнього директора з енергоефективності та управління майном НАК “Нафтогаз України” підозрюють в зловживанні службовим становищем, що призвело до збитків на суму понад 26 мільйонів гривень.

Автор:
Світлана Манько