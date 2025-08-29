Збитки на 26 млн грн: колишньому посадовцю "Нафтогазу" оголосили підозру

Колишньому директору з енергоефективності та управлінню майном НАК “Нафтогаз України” в зловживанні службовим становищем, що призвело до збитків на суму понад 26 мільйонів гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, посадовець навмисно уклав та підписав договір оренди адміністративної будівлі в Києві, всупереч тому, що ремонтно-оздоблювальні роботи в ній ще не були завершені.

В результаті цього, протягом трьох місяців працівники "Нафтогазу" не могли повноцінно використовувати приміщення, в той час, як державна компанія продовжувала сплачувати орендну плату, що й завдало значних фінансових втрат.

Державній компанії завдано збитків на суму понад 26 млн грн, які були перераховані за орендну плату.

Раніше правоохоронці викрили корупційну схему в Мінрегіоні за участю чинного члена правління “Нафтогазу” та інших посадовців, яких підозрюють в незаконному отриманні землі в Києві з недооцінкою майже в п’ять разів і нанесенні державі збитків понад 1 млрд грн. За це, за даними слідства, вони отримали неправомірну вигоду у вигляді знижок на квартири на суму 16,8 млн грн.