Ущерб на 26 млн грн: бывшему чиновнику "Нафтогаза" объявили подозрение

Нафтогаз Украины
Фото: пресс-служба "Нафтогаза".

Бывшему директору по энергоэффективности и управлению имуществом НАК "Нефтегаз Украины" в злоупотреблении служебным положением, что привело к убыткам на сумму более 26 миллионов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Офис генпрокурора .

По данным следствия, чиновник намеренно заключил и подписал договор аренды административного здания в Киеве, вопреки тому, что ремонтно-отделочные работы в нем еще не были завершены.

В результате этого, в течение трех месяцев работники "Нафтогаза" не могли полноценно использовать помещение, в то время как государственная компания продолжала платить арендную плату, что и нанесло значительные финансовые потери.

Государственной компании нанесен ущерб на сумму более 26 млн грн, которые были перечислены за арендную плату.

Ранее правоохранители разоблачили коррупционную схему в Минрегионе с участием действующего члена правления "Нафтогаза" и других чиновников, подозреваемых в незаконном получении земли в Киеве с недооценкой почти в пять раз и нанесении государству ущерба более 1 млрд грн. За это, по данным следствия, они извлекли неправомерную выгоду в виде скидок на квартиры на сумму 16,8 млн грн.

Автор:
Татьяна Бессараб