Промисловці скаржаться на високі тарифи на електроенергію і просять держпідтримки

Високі тарифи на електроенергію негативно впливають на українську промисловість, зокрема бізнес програє конкурентну боротьбу на зовнішніх ринках або взагалі опиняється на межі закриття.

Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на заяву промисловців, яку було оприлюднено на конференції "Тарифна політика державних монополій – АТ "Укрзалізниця" та НЕК "Укренерго".

До заяви долучилися представники об'єднання підприємств "Укрметалургпром", Національної асоціації видобувної промисловості України, Української асоціації виробників феросплавів, Союзу хіміків України, Всеукраїнського союзу виробників будматеріалів і Асоціації виробників цементу України.

Про те, що українські підприємства програють конкурентну боротьбу та втрачають позиції на світових ринках, зазначив президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков. За його словами, вартість електроенергії для бізнесу в Україні в окремі періоди перевищує тарифні ставки в країнах Європи.

Через високі ціни на електроенергію металургійний гігант "АрселорМіттал Кривий Ріг" (Дніпропетровська область) опинився на межі зупинки. Гендиректор Мауро Лонгобардо розглядає припинення діяльності через відсутність державних програм підтримки, які діють для енергоємних підприємств в Європі.

"Німеччина, наприклад, виділяє 6,5 млрд євро на субсидування цін на електроенергію для своїх підприємств. На практиці це значить, що ми програємо конкурентну боротьбу підприємствам, які розташовані в Європейському Союзі", - сказав Каленков, додавши, що важко конкурувати з бізнесом країн, які купують дешеві енергоносії з РФ (Китай, Туреччина, Індія та інші).

Для вирішення цієї системної проблеми необхідна зміна курсу уряду: відмова від постійного підвищення тарифів та розробка механізмів державної підтримки для всіх енергоємних галузей.

"Зокрема, варто розглянути можливість запровадження антикризових інструментів державної підтримки для енергоємних, експортоорієнтованих галузей, які мали б тимчасовий характер", - зауважила виконавча директорка Асоціації виробників цементу України Людмила Кріпка.

Крім того, як вважають промисловці, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має посилити контроль за витратами держмонополій та обґрунтованістю тарифних розрахунків, а також зняти зайві бар’єри, які штучно збільшують вартість електроенергії тощо.

Нагадаємо, 4 листопада НКРЕКП схвалила проєкт підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу. Тариф на передачу електроенергії у 2026 році може зрости до 786,74 грн/МВт-год, що на 100,51 грн/МВт-год, або на 14,6% вище чинного у 2025 році. Рішення ще не остаточне, зараз йде процес обговорення.

Водночас в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) закликали уряд та НКРЕКП утриматися від підвищення тарифів і провести міжнародний аудит "Укренерго", адже розрахунки, які надала компанія, на їхню думку, містять суперечності.