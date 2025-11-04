НКРЕКП схвалила тариф "Укренерго" на передачу електроенергії на 2026 рік

4 листопада Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії на 2026 рік. Новий тариф становить 786,74 грн/МВт*год (без ПДВ).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію "Інтерфакс-Україна".

Це рішення фіксує зростання: тариф "Укренерго" підвищився на 100,51 грн/МВт*год, або на 14,6% порівняно з чинним тарифом 2025 року.

Окремий, пільговий тариф на передачу схвалено для підприємств "зеленої" електрометалургії – 428,63 грн/МВт*год. Його зростання є більш відчутним і становить 69,08 грн/МВт*год, або 19,2%.

Загальний необхідний дохід "Укренерго" (прогнозовані витрати), закладений у структуру тарифу на 2026 рік, оцінюється у 74,33 млрд грн.

Важливою частиною у структурі тарифу на передачу є фінансування спеціальних обов’язків (ПСО). Найбільшу частку займає обсяг спецзобов’язань із забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії (ВДЕ) – 358,11 грн/МВт*год.

Загалом на потреби електроенергії для промислової ВДЕ-генерації та СЕС домашніх господарств планується спрямувати 33,8 млрд грн. З цієї суми:

24 млрд грн – для промислової ВДЕ-генерації;

9,7 млрд грн – для СЕС домашніх господарств;

116,6 млн грн з цих коштів передбачено для постачальника "останньої надії".

Крім того, регулятор схвалив тариф "Укренерго" на диспетчеризацію на 2026 рік в розмірі 110,15 грн/МВт*год. Це на на 11,8 грн/МВт*год, або на 11,3% вище тарифу, чинного у 2025 році.

Ці рішення НКРЕКП не є остаточними, далі планується обговорення, після чого буде ще один розгляд.

Нагадаємо, регулятор підвищив тарифи на розподіл електроенергії для низки компаній-операторів систем розподілу (ОСР, обленерго) з 1 вересня 2025 року.

Крім того, у жовтні 2025 року Україна значно збільшила імпорт електроенергії – його обсяги зросли у 2,5 раза порівняно з попереднім місяцем, досягнувши 360 тис. МВт-год