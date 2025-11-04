Запланована подія 2

НКРЭКУ одобрила тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 2026 год

НКРЭКУ повысила тариф на передачу электроэнергии.

4 ноября Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 2026 год. Новый тариф составляет 786,74 грн/МВт*ч (без НДС).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию "Интерфакс-Украина".

Это решение фиксирует рост: тариф "Укрэнерго" повысился на 100,51 грн/МВт*ч или на 14,6% по сравнению с действующим тарифом 2025 года.

Отдельный льготный тариф на передачу одобрен для предприятий "зеленой" электрометаллургии – 428,63 грн/МВт*ч. Его рост более ощутим и составляет 69,08 грн/МВт*ч, или 19,2%.

Общий необходимый доход "Укрэнерго" (прогнозируемые расходы), заложенный в структуру тарифа на 2026 год, оценивается в 74,33 млрд. грн.

Важной частью в структуре тарифа на передачу есть финансирование специальных обязанностей (ПСО). Наибольшую долю занимает объем спецобязательств по увеличению доли производства электроэнергии из альтернативных источников энергии (ВИЭ) – 358,11 грн/МВт*ч.

В целом на потребности электроэнергии для промышленной ВИЭ-генерации и СЭС домашних хозяйств планируется направить 33,8 млрд. грн. Из этой суммы:

  • 24 млрд грн – для промышленной ВИЭ-генерации;
  • 9,7 млрд грн – для СЭС домашних хозяйств;
  • 116,6 млн. грн. из этих средств предусмотрено для поставщика "последней надежды".

Кроме того, регулятор одобрил тариф "Укрэнерго" на диспетчеризацию на 2026 год в размере 110,15 грн/МВт*ч. Это на 11,8 грн/МВт*ч, или на 11,3% выше тарифа, действующего в 2025 году.

Эти решения НКРЭКУ не окончательны, далее планируется обсуждение, после чего последует еще одно рассмотрение.

Напомним, регулятор повысил тарифы на распределение электроэнергии для ряда компаний-операторов систем распределения (ОСР, облэнерго) с 1 сентября 2025 года.

Кроме того, в октябре 2025 года Украина значительно увеличила импорт электроэнергии – его объемы выросли в 2,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 360 тыс. МВт-ч.

Автор:
Татьяна Ковальчук