НКРЭКУ начала исследования по возможным злоупотреблениям на оптовом энергетическом рынке

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), объявила о начале предварительного исследования о возможных злоупотреблениях на оптовом энергетическом рынке в августе и сентябре 2025 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НКРЭКУ.

Как отмечается в сообщении регулятора, основанием для начала проверки явились результаты мониторинга рыночного поведения участников и соответствующие обращения о возможных нарушениях.

Исследование проводится согласно пункту 3.3 Порядка расследования злоупотреблений и других нарушений на оптовом энергетическом рынке, утвержденного постановлением НКРЭКУ от 26 сентября 2023 г. № 1756.

Предметом исследования есть существенные колебания цен на рынке "на сутки вперед" в течение августа и сентября этого года. Регулятор должен оценить, были ли эти колебания результатом объективных факторов или свидетельствуют о манипуляциях со стороны отдельных участников рынка.

В случае подтверждения признаков злоупотреблений НКРЭКУ может инициировать полноценное расследование с последующими санкциями виновным сторонам.

Добавим, что НКРЭКУ повысила тарифы на распределение электроэнергии для ряда компаний-операторов систем распределения (ОСР, облэнерго) с 1 сентября 2025 года.