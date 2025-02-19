Компанию Левочкиной подозревают в манипуляциях на рынке электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) начала расследование возможных манипуляций компании "Энергия-1" Игоря Тинного и Юлии Левочкиной на рынке электроэнергии.

Об этом сообщает ExPro.

Соответствующий вопрос был рассмотрен на заседании 18 февраля.

Регулятор расследует возможные манипуляции с ценами на электроэнергию

Как говорится в обосновании к проекту постановления, в ходе проведения предварительного исследования выяснено, что ООО "Энергия-1" в расчетные периоды с 1 по 5 ноября 2024 г. размещало заявки на разгрузку на балансирующем рынке по ценам, значительно превышающим рыночные цены. у на цену.

В среднем за исследованный период цены предложений ООО "Энергия-1" превышали средневзвешенные на 1617%, таким образом, наблюдается значительное отклонение цены предложений ООО "Энергия-1" от рыночных трендов.

В НКРЭКУ замечают, что активации генерирующего оборудования компании, как поставщика услуг по балансировке, в пяти расчетных периодах с 1 по 5 ноября 2024 г. "привели к формированию маржинальной цены на балансировочную энергию на разгрузку (в трех периодах на уровне 10 000 грн за 1 М2* 5 МВт*) за 1 МВт*.

Поэтому в НКРЭКУ убеждены, что действия ООО "ЭНЕРГИЯ-1" содержат признаки злоупотребления на оптовом энергетическом рынке.

"Мы не называем никого манипуляторами. Это начало процедуры. Это первый кейс, который у нас нарушается по новому закону о REMIT и касается манипулирования. Это довольно сложное расследование, мы его проводим с учетом позиции компании. Предварительные выводы делать еще преждевременно", — пояснил член НКРЭКУ Александр Формагей во время заседания.

О компании "Энергия-1"

По данным аналитической системы YouControl, ООО "Энергия-1" была зарегистрирована 12.07.2001. Размер уставного капитала юридического лица составляет 11800,00.

Основной вид деятельности компании – производство электроэнергии. "Энергия-1" входит в Группу семьи Левочкиных.

Руководителем компании является Татьяна Винниченко. Конечные бенефициары – Игорь Тынный и Юлия Левочкина.

Напомним, НКРЭКУ приняла решение повысить тариф НЭК "Укрэнерго" на услуги по передаче электроэнергии с 1 января 2025 года на 29,8%, до 686,23 грн/МВт-час.