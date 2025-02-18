После введения ограничений для промышленности Украина увеличивает импорт электроэнергии

Украина увеличивает импорт электроэнергии в феврале после ограничения промышленности и бизнеса. Однако зарезервированная пропускная способность продолжает использоваться не на 100%.

Об этом сообщает ExPro Сonsulting.

По данным мониторинга, среднесуточный импорт электроэнергии за 11-17 февраля 2025 г. составляет 10,5 тыс. МВт-ч, что вдвое больше предыдущего показателя на 1-10 февраля.

Всего с начала февраля было импортировано около 130 тыс. МВт-ч электроэнергии, больше всего ресурса поступает из Венгрии (36%).

По расчетам ExPro, зарезервированное пересечение для импорта в настоящее время фактически используется только на 30-40%. Несмотря на потребность в электроэнергии в часы вечернего пика, поставки в этот период суток составляют около 1 ГВт (с 2,1 ГВт технической способности).

Ограничение электроэнергии

"Укрэнерго" сообщило, что 18 февраля в утреннее и вечернее время для промышленных и бизнес-потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Причиной введения ограничений стало повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак. Ограничения мощности будут действовать с 06:00 – 09:00 и с 16:00 – 19:00. Бытовые потребители пока не подлежат отключению.

Напомним, 17 февраля в Украине были введены экстренные отключения света. Энергетики призывают граждан потреблять электроэнергию эффективно и экономно как в часы пиковой нагрузки, это вечерние и утренние времена, так и на протяжении всех суток.