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Після введення обмежень для промисловості Україна збільшує імпорт електроенергії

Після введення обмежень для промисловості Україна збільшує імпорт електроенергії
Україна збільшує імпорт електроенергії. Фото: freepik

Україна збільшує імпорт електроенергії у лютому після введення обмежень для промисловості та бізнесу. Проте зарезервована пропускна спроможність і надалі використовується не на 100%.

Про це повідомляє ExPro Сonsulting.

За даними моніторингу, середньодобовий імпорт електроенергії за 11-17 лютого 2025 року становить 10,5 тис. МВт-год, що вдвічі більше за попередній показник на 1-10 лютого.

Загалом з початку лютого було імпортовано майже 130 тис. МВт-год електроенергії, найбільше ресурсу надходить з Угорщини (36%).

За розрахунками ExPro, зарезервований перетин для імпорту наразі фактично використовується лише на 30-40%. Попри потребу у електроенергії у години вечірнього піку, поставки на цей період доби становлять близько 1 ГВт (з 2,1 ГВт технічної спроможності). 

Фото 2 — Після введення обмежень для промисловості Україна збільшує імпорт електроенергії

Обмеження електроенергії

"Укренерго" повідомило, що 18 лютого у ранковий та вечірній час для промислових та бізнес-споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

Причиною запровадження обмежень стало пошкодження енергооб’єктів унаслідок російських ракетно-дронових атак. Обмеження потужності діятимуть з 06:00 – 09:00 та з 16:00 – 19:00. Побутові споживачі наразі не підлягають відключенню.

Нагадаємо, 17 лютого в Україні ввели екстрені відключення світла. Енергетики закликають громадян споживати електроенергію ефективно і економно як у години пікового навантаження, це вечірні та ранкові часи, так і протягом усієї доби.

Автор:
Тетяна Ковальчук