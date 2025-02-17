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В Україні застосовані екстрені відключення світла: яка причина

електроенергія
Фото: Freepik

Зранку понеділка, 17 лютого, в Україні ввели екстрені відключення світла.

Про це повідомляє "Укренерго".

Зазначається, що причина посилення заходів обмеження — наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Як наголошують енергетики, першочергово відключаються промислові споживачі та бізнес.

Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)

В "Укренерго наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Споживачам радять стежити за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго).

Попри те, що ворог продовжує обстріли енергетичної інфраструктури, постійно модернізуючи атаки і засоби уражень, ситуація в енергосистемі залишається стабільною і керованою, система зберігає свою цілісність,підкреслюють в Міністерстві енергетики України. 

Там додають, що єдина причина можливих відключень електропостачання - це російські атаки та енергетичні обʼєкти.

"Ворог продовжує обстріли як об'єктів передачі, так і генерації. Такі удари відбуваються в багатьох регіонах. Тому аварійні відключення на сьогодні є вимушеними. Вони застосовуються для того, щоб стабілізувати енергосистему, утримувати її цілісною і щоб можна було максимально швидко балансувати енергосистему з метою покриття всіх потреб. Це вимушені кроки, які застосовуються оператором системи передачі виключно для того, щоб максимально швидко забезпечити стабільне світло в домівках громадян", - пояснив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

Також він зазначив, що важливим чинником, який допомагає енергосистемі працювати стабільно, є економія електроенергії споживачами і раціональне використання енергії.

Тому Міненерго закликає громадян споживати електроенергію ефективно і економно як у години пікового навантаження, це вечірні та ранкові часи, так і протягом усієї доби.

Автор:
Світлана Манько