Захист другого рівня для енергооб'єктів завершений на 90%

В Україні захист другого рівня, який робить Агентство відновлення, для енергетичних об'єктів завершено практично на 90%.

Про це заявив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин. в інтерв’ю "Укрінформу".

Він зазначив, встановлено близько 46 елементів другого рівня захисту на 22 підстанціях. Також триває встановлення 22 елементів третього рівня захисту на цих підстанціях.

“Захист об'єктів 2-го рівня завершено практично на 90%. Що стосується захисту енергооб’єктів 3-го рівня - від ракет, то варто нагадати, що минулого року було зафіксовано 62 удари ракетами та "шахедами" по тих об'єктах, над убезпеченням яких працювало Агентство. І жоден трансформатор не був пошкоджений”, - підкреслив Сухомлин.

За його даними, цього року на проєкти другого і третього рівнів захисту виділено 2 млрд грн, однак ці об'єкти дуже дорогі, тому Агентство працює над зниженням вартості.

Наразі триває підготовка урядових актів, ухвалення яких допоможе частково розрахуватися з підрядниками за виконані раніше роботи.

Нагадаємо, що в квітні 2024 року тодішній віцепремʼєр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначав, що основний фокус у захисті 22 підстанцій був на другому рівні захисту. Йдеться про бетонні конструкції від ударних дронів, які на більшості цих об'єктів вже побудовано: зокрема, такий захист вже було успішно випробувано і під час реальних атак.

Конструкцію ж третього рівня захисту, що фактично передбачає перенесення підстанцій під землю, була розроблена військовими інженерами Генерального штабу Збройних сил України. Своїх військових інженерів надіслали в Україну і чотири країни-партнери - Велика Британія, США, Німеччина та Японія, які з самого початку також приймали участь у розробці проєкту.

За словами чиновника, всі проведені випробування підтвердили, що такі конструкції можуть захистити енергооб'єкти від усіх типів ракет. Будівництво такого захисту, як заявляв тоді Кубраков, лише почалося, але для його завершення потрібне "додаткове фінансування".