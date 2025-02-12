Україна отримала майже 6 тисяч сонячних панелей: де їх встановлять (ФОТО)

Україна отримала майже 6 тис. сонячних панелей від італійської компанії Enel S.p.A. загальною потужністю близько 2 МВт. Їх встановлять у лікарнях 5 областей у межах проєкту “Промінь надії”.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Зазначається, що активна реалізація проєкту наразі вже відбувається у 18 медзакладах у п’яти регіонах України, сонячні електростанції вже повністю працюють у трьох медзакладах у Хмельницькій, Житомирській і Київській областях.

Фото: пресслужба Міненерго

Повідомляється, що на Київщині сонячну електростанцію ввели в експлуатацію у Центрі первинної медико-санітарної допомоги в селищі Коцюбинське.

Фото: пресслужба Міненерго

На сьогодні ще 6 медзакладів перебувають на стадії облаштування сонячних станцій та ще у 25 закладах проведено тендерні процедури.

Фото: пресслужба Міненерго

"На першому етапі передбачається встановлення сонячних панелей на близько 20 закладах. У роботі вже маємо проєкти для 83 закладів. Наша амбітна мета – реалізувати цей проєкт на близько 300 лікарнях по всій Україні. Обов'язкова наявність батарей і гібридних інверторів передбачає, що лікарні надаватимуть послуги навіть за відсутності централізованого електропостачання", - розповів заступник міністра енергетики Роман Андарак.

Сонячні панелі для лікарень

У межах спільного проєкту Міністерства енергетики України, Міністерства охорони здоровʼя України та Європейської комісії "Промінь надії" до України надійшли 5876 сонячних панелей загальною потужністю близько 2 МВт.

Раніше повідомлялося, що сонячні електростанції (СЕС) встановлять на 270 українських медичних установах. Економія коштів складе за рік 55 млн грн, а за 30 років – біля 1,5 млрд грн.

Зауважимо, Хмельницький лікувально-діагностичний центр уперше в Україні почав продавати в мережу електроенергію, вироблену за допомогою сонячних панелей на своєму даху.