Украина получила почти 6 тысяч солнечных панелей: где их установят (ФОТО)

Украина получила около 6 тыс. солнечных панелей от итальянской компании Enel SpA общей мощностью около 2 МВт. Их установят в больницах 5 областей в рамках проекта "Луч надежды".

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что активная реализация проекта уже происходит в 18 медучреждениях в пяти регионах Украины, солнечные электростанции уже полностью работают в трех больницах в Хмельницкой, Житомирской и Киевской областях.

Фото: пресс-служба Минэнерго

Сообщается, что в Киевской области солнечную электростанцию ввели в эксплуатацию в Центре первичной медико-санитарной помощи в поселке Коцюбинское.

Фото: пресс-служба Минэнерго

На сегодняшний день еще 6 медучреждений находятся на стадии обустройства солнечных станций и еще в 25 заведениях проведены тендерные процедуры.

Фото: пресс-служба Минэнерго

"На первом этапе предусматривается установка солнечных панелей на около 20 заведениях. В работе уже имеем проекты для 83 заведений. Наша амбициозная цель — реализовать этот проект на около 300 больницах по всей Украине. Обязательное наличие батарей и гибридных инверторов предполагает, что больницы будут предоставлять услуги даже при отсутствии центра.

Солнечные панели для больниц

В рамках совместного проекта Министерства энергетики Украины, Министерства здравоохранения Украины и Европейской комиссии "Луч надежды" Украина получила 5876 солнечных панелей общей мощностью около 2 МВт.

Ранее сообщалось, что солнечные электростанции (СЭС) будут установлены на 270 украинских медицинских учреждениях. Экономия средств составит за год 55 млн. грн., а за 30 лет – около 1,5 млрд. грн.

Отметим, что Хмельницкий лечебно-диагностический центр впервые в Украине начал продавать в сеть электроэнергию, произведенную с помощью солнечных панелей на своей крыше.