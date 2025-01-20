Мукачево взяло кредит для установки солнечных панелей на учебных заведениях: сколько и у кого

Государственный Укрэксимбанк предоставил Мукачевскому городскому совету кредит на сумму 125 миллионов гривен сроком на два года на проведение работ по капитальному ремонту зданий учебных заведений и установке генерирующих установок (солнечных электростанций).

Об этом говорится в сообщении финучреждения. Отмечается, что с закарпатским городом банк работает еще с 2020 года, когда было подписано одно из первых соглашений о местном заимствовании.

"Мукачевская городская территориальная община имеет утвержденную стратегию развития до 2027 года. Стратегия прошла экологическую оценку. В частности, стратегия предусматривает действия, направленные на развитие возобновляемых источников энергии в регионе. Воплощение в жизнь этого проекта — часть плана по ее реализации", — отметил мэр Андрей Балога. Впрочем, другие детали проекта не приводятся.

Напомним также, что недавно другой госбанк — Ощадбанк — заключил кредитное соглашение более чем на 120 миллионов гривен с мэрией Каменского Днепропетровской области: там тоже хотят установить крышные СЭС с системами накопления энергии для учебных заведений, а также когенерационную электростанцию для котельной и резервные генераторы для модульных пеллетных котельных.

Отметим, что летом 2024 года в Украине было принято решение об обязательности установки солнечных панелей с системами хранения энергии до конца 2025 года на всех общественных зданиях.

Кроме того, в Украине действует программа компенсаций за установление СЭС на домах "ГринДом". В октябре 2024 года сумма, которую могут получить на это объединение совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительные кооперативы, была увеличена вдвое — с 1 до 2 миллионов гривен.