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6 тысяч с квартиры: в Днепре многоэтажный дом стал энергонезависимым (ФОТО)

В Днепре многоэтажный дом стал энергонезависимым
Фото: facebook.com/Ministry.for.development

ОСМД "Женева Днепр" реализовало проект энергонезависимости, обеспечив бесперебойную работу критических систем дома благодаря установке солнечной электростанции, инвертора и аккумуляторов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что благодаря программе "ГринДИМ" в ОСМД "Женева Днепр" удалось обеспечить питание всех критических систем, в частности, работу 4 лифтов, системы видеонаблюдения, насосов, освещения в местах общего пользования, домофонов, шлагбаума и другого оборудования.

Как сообщается, общая стоимость проекта составила 4 млн грн, из которых 2 млн грн – грант от Фонда энергоэффективности. Стоимость работ для одной квартиры (площадь – 60 м²) – около 6 тыс. грн.

Фото 2 — 6 тысяч с квартиры: в Днепре многоэтажный дом стал энергонезависимым (ФОТО)
Фото 3 — 6 тысяч с квартиры: в Днепре многоэтажный дом стал энергонезависимым (ФОТО)
Фото 4 — 6 тысяч с квартиры: в Днепре многоэтажный дом стал энергонезависимым (ФОТО)
Фото 5 — 6 тысяч с квартиры: в Днепре многоэтажный дом стал энергонезависимым (ФОТО)
Фото 6 — 6 тысяч с квартиры: в Днепре многоэтажный дом стал энергонезависимым (ФОТО)
Фото 7 — 6 тысяч с квартиры: в Днепре многоэтажный дом стал энергонезависимым (ФОТО)

Кроме того, что жильцы дома получили стабильность и комфорт даже при отключениях электроэнергии, ОСМД "Женева Днепр" также имеет и финансовую выгоду от улучшений: годовая экономия средств на нужды электроэнергии всего дома составит 434 тысячи гривен.

"В начале мы не верили в то, что государственные программы действительно могут работать. Однако Программа "ГринДИМ" доказала свою эффективность. Благодаря полученному гранту мы смогли реализовать этот проект, и теперь все жители ощущают преимущества энергонезависимости", – прокомментировал Сергей Машталер, председатель правления ОСМД.

Напомним, многоквартирный жилой дом в Киеве по улице Митрополита Шептицкого   сможет продавать электроэнергию, получаемую благодаря солнечной генерации. 16-этажка оснащена солнечной станцией на крыше, трехфазными инверторами, мощной аккумуляторной батареей и другим сопутствующим оборудованием.

Не отстает от столицы и Одесса. Там Одесское ОСМД "Зодиак" завершило   установка солнечной электростанции   мощностью 25 кВт для обеспечения общедомовых нужд: работы лифтов, освещения, насосов водо- и теплоснабжения, систем видеонаблюдения и домофонов При этом стоимость работ для одной квартиры составила около 3 тыс. грн.

Заметим,   правительство удвоило компенсации по программе Фонда Энергоэффективности "ГринГИМ" .

Ранее сообщалось, что   по условиям программы "Доступные кредиты 5-7-9%"   ОСМД и ЖСК сумма кредита может составлять до 5 млн грн сроком до 5 лет под 7% годовых.

Для того чтобы воспользоваться государственной программой льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9", руководство ОСМД или ЖСК должно подать заявку в один из банков, сотрудничающих с Фондом развития предпринимательства и предоставить пакет необходимых документов, установленных банком.

Автор:
Светлана Манько