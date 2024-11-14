По 3 тысячи гривен с квартиры: ОСМД в Одессе установило солнечную электростанцию (ФОТО)

Одесское ОСМД "Задиак" завершило установку солнечной электростанции мощностью 25 кВт для обеспечения общедомовых потребностей: работы лифтов, освещения, насосов водо- и теплоснабжения, систем видеонаблюдения и домофонов.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что кроме солнечных панелей также установлен инвертор общей мощностью 30 кВт и аккумуляторы, которые накапливают более 30 кВт.

Фото: пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины

Сообщается, что решение установить солнечную электростанцию было выбрано как наиболее оптимальный и экологичный способ защиты на случай возможных блекаутов.

"Теперь даже при отключениях электроэнергии критически важные системы 12-ти этажного дома будут работать без сбоев", — отмечают в ведомстве.

Там добавляют, что реализация проекта стала возможной благодаря Программе ГрінДім от Фонда энергоэффективности. Общая стоимость проекта — 1,3 млн грн, из которых 971 тыс грн — грант, выплаченный Фондом энергоэффективности.

Фото: пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины

При этом стоимость работ для одной квартиры составила около 3 тыс. грн. Кроме защиты от блекаутов, совладельцы дома смогут и существенно экономить:

годовая экономия средств на нужды электроэнергии всего дома – 95 тыс. грн;

годовая экономия энергии на нужды всего дома — 22 тыс. кВтч/год

Напомним, правительство удвоило компенсации по программе Фонда энергоэффективности "ГрінДім". Теперь объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) могут получить не 1, а 2 млн грн на установку более мощных солнечных станций.

Заметим, что по условиям программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для ОСМД и ЖСК сумма кредита может составлять до 5 млн грн сроком до 5 лет под 7% годовых. Программа будет работать в сочетании с программой "ГрінДім". ОСМД и ЖСК в рамках этой программы смогут получить до 70% стоимости проекта после его обустройства.

Для того чтобы воспользоваться государственной программой льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9", руководство ОСМД или ЖСК должно подать заявку в один из банков, сотрудничающих с Фондом развития предпринимательства и предоставить пакет необходимых документов, установленных банком.