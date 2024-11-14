По 3 тисячі гривень з квартири: ОСББ в Одесі встановило сонячну електростанцію (ФОТО)

Одеське ОСББ "Задіак" завершило встановлення сонячної електростанції потужністю 25 кВт для забезпечення загальнобудинкових потреб: роботи ліфтів, освітлення, насосів водо- та теплопостачання, систем відеонагляду та домофонів.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Зазначається, що крім сонячних панелей, також встановлено інвертор загальною потужністю 30 кВт та акумулятори, які накопичують понад 30 кВт.

Фото: пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України

Повідомляється, що рішення встановити сонячну електростанцію було обрано як найбільш оптимальний і екологічний спосіб захисту на випадок можливих блекаутів.

"Тепер навіть під час відключень електроенергії критично важливі системи 12-ти поверхового будинку працюватимуть без збоїв", - зауважують у відомстві.

Там додають, що реалізація проєкту стала можливою завдяки Програмі “ГрінДІМ” від Фонду енергоефективності. Загальна вартість проєкту — 1,3 млн грн, з яких 971 тис грн — грант, виплачений Фондом енергоефективності.

Фото: пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України

При цьому вартість робіт для однієї квартири становила близько 3 тис грн. Окрім захисту від блекаутів, співвласники будинку зможуть і сутєво економити:

річна економія коштів на потреби електроенергії всього будинку — 95 тис. грн;

річна економія енергії на потреби всього будинку — 22 тис. кВт·год/рік

Нагадаємо, уряд подвоїв компенсації за програмою Фонду Енергоефективності “ГрінДІМ”. Відтепер об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) можуть отримати не 1, а 2 млн грн на встановлення більш потужних сонячних станцій.

Зауважимо, що за умовами програми "Доступні кредити 5-7-9%" для ОСББ та ЖБК сума кредиту може складати до 5 млн грн терміном до 5 років під 7% річних. Програма працюватиме у комбінації із програмою "ГрінДІМ". ОСББ та ЖБК в рамках цієї програми зможуть отримати до 70% вартості проєкту після його облаштування.

Для того, щоб скористатись державною програмою пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9" керівництво ОСББ чи ЖБК має подати заявку до одного із банків, які співпрацюють з Фондом розвитку підприємництва та надати пакет необхідних документів, встановлених банком.