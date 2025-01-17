Некоторые украинцы будут платить за электроэнергию вдвое меньше: кого касается

Потребители, использующие электроотопительные установки, теперь будут платить полный тариф только за те объемы электричества, которые превышают лимит в 2 тысячи кВт/ч. За остальную потребленную электроэнергию они будут платить по тарифу 2,64 грн.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что на время отопительного сезона государство обеспечило неизменность тарифа на электроэнергию для населения на уровне 4,32 грн за кВт/ч.

Также предусмотрен льготный тариф — 2,64 грн — людям, использующим электроотопительные установки. До сегодняшнего дня он касался тех, кто потребляет до 2 тыс. кВт/ч электроэнергии в месяц. Однако есть многие, которые потребляют больше этого лимита и были вынуждены платить по полному тарифу", — отметил премьер-министр.

По его словам, чтобы это исправить, на заседании правительства было принято постановление о дифференциации льготного тарифа за счет механизма ПСО.

"Это решение является частью комплексной поддержки украинцев, которую мы вводим этой зимой и которая продолжится после ее завершения", — подчеркнул Шмыгаль.

Ранее Кабинет министров обязал энергетические компании установить фиксированные льготные тарифы на электроэнергию для жильцов многоквартирных домов, не имеющих газификации или теплоснабжения.

Напомним, 31 мая Кабинет министров решил повысить тарифы на электроэнергию с 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт. Это решение было ожидаемым, поскольку о необходимости повышения тарифов заявляли как в Минэнерго, так и в экспертном сообществе. После российских атак энергетические компании нуждаются в дополнительных средствах на восстановление мощности.

Также правительство продолжило действие тарифов на газ для бытовых потребителей и производителей тепла для населения весной следующего года. Кубометр газа для населения и дальше будет стоить 7,96 гривны, для производства тепловой энергии для населения – 7,42 гривны.

А в январе Кабинет Министров Украины отменил мораторий на начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, разрешив отключение должников от коммунальных услуг, за исключением оккупированных территорий и зон боевых действий.