Деякі українці платитимуть за електроенергію вдвічі менше: кого стосується

Споживачі, які використовують електроопалювальні установки, відтепер платитимуть повний тариф лише за ті обсяги електрики, які перевищують ліміт в 2 тисячі кВт/год. За решту спожитої електроенергії вони сплачуватимуть за тарифом 2,64 грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він наголосив, що на час опалювального сезону держава забезпечила незмінність тарифу на електроенергію для населення на рівні 4,32 грн за кВт⋅год.

Також передбачено пільговий тариф — 2,64 грн — людям, які використовують електроопалювальні установки. До сьогодні він стосувався тих, хто споживає до 2 тис. кВт/год електроенергії на місяць. Проте є багато людей, які споживають більше цього ліміту й були змушені платити за повним тарифом", - зауважив прем'єр-міністр.

За його словами, аби це виправити, на засіданні уряду ухвалили постанову про диференціацію пільгового тарифу за рахунок механізму ПСО.

"Це рішення є частиною комплексної підтримки українців, яку ми запроваджуємо цієї зими і яка продовжиться після її завершення", - підкреслив Шмигаль.

Раніше Кабінет міністрів зобов’язав енергетичні компанії встановити фіксовані пільгові тарифи на електроенергію для мешканців багатоквартирних будинків, які не мають газифікації чи теплопостачання.

Нагадаємо, 31 травня Кабінет міністрів вирішив підвищити тарифи на електроенергію з 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт. Це рішення було очікуваним, оскільки про необхідність підвищення тарифів заявляли як в Міненерго, так і в експертній спільноті. Після російських атак енергетичні компанії потребують додаткових коштів на відновлення потужності.

Також уряд продовжив дію тарифів на газ для побутових споживачів та виробників тепла для населення до весни наступного року. Кубометр газу для населення й надалі коштуватиме 7,96 гривні, для виробництва теплової енергії для населення – 7,42 гривні.

А у січні Кабінет Міністрів України скасував мораторій на нарахування пені та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, дозволивши відключення боржників від комунальних послуг, за винятком окупованих територій та зон бойових дій.