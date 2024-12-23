В Україні встановлять пільгові тарифи на електроенергію для багатоквартирних будинків без газифікації

Кабінет міністрів зобов’язав енергетичні компанії встановити фіксовані пільгові тарифи на електроенергію для мешканців багатоквартирних будинків, які не мають газифікації чи теплопостачання.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, Кабінет міністрів вніс зміни у додаток 3 «Фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів» до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.

"Передбачено встановлення за певних умов пільгових фіксованих цін на електричну енергію для побутових споживачів, які проживають в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання, які використовують будь-які види енергоносіїв, крім електричної енергії", - пояснив Мельничук.

Нагадаємо, 31 травня Кабінет міністрів вирішив підвищити тарифи на електроенергію з 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт. Це рішення було очікуваним, оскільки про необхідність підвищення тарифів заявляли як в Міненерго, так і в експертній спільноті. Після російських атак енергетичні компанії потребують додаткових коштів на відновлення потужності.

Також уряд продовжив дію тарифів на газ для побутових споживачів та виробників тепла для населення до весни наступного року. Кубометр газу для населення й надалі коштуватиме 7,96 гривні, для виробництва теплової енергії для населення – 7,42 гривні.

А у січні Кабінет Міністрів України скасував мораторій на нарахування пені та стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, дозволивши відключення боржників від комунальних послуг, за винятком окупованих територій та зон бойових дій.