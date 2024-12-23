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В Украине установят льготные тарифы на электроэнергию для многоквартирных домов без газификации
Кабинет министров обязал энергетические компании установить фиксированные льготные тарифы на электроэнергию для жильцов многоквартирных домов, не имеющих газификации или теплоснабжения.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По его словам, Кабинет министров внес изменения в приложение 3 "Фиксированные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей" в Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии.
"Предусмотрена установка при определенных условиях льготных фиксированных цен на электрическую энергию для бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения или системы автономного теплоснабжения, использующие любые виды энергоносителей, кроме электрической энергии", — объяснил Мельничук.
Напомним, 31 мая Кабинет министров решил повысить тарифы на электроэнергию с 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт. Это решение было ожидаемым, поскольку о необходимости повышения тарифов заявляли как в Минэнерго, так и в экспертном сообществе. После российских атак энергетические компании нуждаются в дополнительных средствах на восстановление мощности.
Также правительство продолжило действие тарифов на газ для бытовых потребителей и производителей тепла для населения весной следующего года. Кубометр газа для населения и дальше будет стоить 7,96 гривны, для производства тепловой энергии для населения – 7,42 гривны.
А в январе Кабинет Министров Украины отменил мораторий на начисление пени и взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги, разрешив отключение должников от коммунальных услуг, за исключением оккупированных территорий и зон боевых действий.