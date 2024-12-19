Тариф для "Укрэнерго" в следующем году повысили на треть: сколько придется платить за передачу электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение повысить тариф НЭК "Укрэнерго" на услуги по передаче электроэнергии с 1 января 2025 года на 29,8%, до 686,23 грн/МВт-ч.

Об этом сообщает ExPro.

В структуре тарифа на передачу предусмотрены расходы на покрытие специальных обязанностей (ПСО) для обеспечения увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников.

В 2025 году эти расходы составят 32,087 млрд грн, учитывая рост доли "зеленой" энергетики, в том числе для частных домохозяйств.

В то же время, НКРЭКУ снизила тариф на диспетчерское управление на 5,4%, до 98,97 грн/МВт-час. Это сделает услуги диспетчеризации более доступными по сравнению с 2024 годом.

Прогнозируемый объем передачи электроэнергии на 2025 год составляет 98,652 млн МВт-ч. По оценкам НЭК "Укрэнерго", доля тарифа на передачу в структуре конечной стоимости электроэнергии для небытовых потребителей не будет превышать 10%.

Бизнес против повышения тарифа на передачу электроэнергии

Напомним, в начале ноября НКРЭКУ опубликовала проект постановления, по которому планировалось повысить тариф на передачу электроэнергии на 2025 год на уровне 665,26 грн за МВт-час, что на 25,8% больше тарифа на текущий год. Соответствующее решение регулятор одобрил на заседании 13 ноября .

При этом представители бизнеса выступили против этой инициативы регулятора. В частности, Украинская ассоциация производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции (УкрФа) в открытом письме к власти заявила, что рост тарифа на передачу электроэнергии приведет к значительному росту затрат производителей ферросплавов.

Союз производителей стройматериалов предупредил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к росту цен на стройматериалы.

Между тем, в Федерации работодателей Украины подсчитали, что дополнительные расходы бизнеса от повышения тарифа на передачу е/е достигнут 13 млрд грн.