ПСО для "зеленых", техрасходы и ограничения: из чего состоит тариф на передачу НЭК "Укрэнерго"

Тариф на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго" на следующий год может быть увеличен на 30%.

Регулятор 10 декабря планировал утвердить размер тарифа на передачу в 2025 г. на уровне 678,58 грн/МВт·ч, но рассмотрение вопроса было перенесено для доработки. Впоследствии, на веб-сайте НКРЭКУ был обновлен проект постановления по установлению тарифа, уже с цифрой — 686,23 грн/МВтч, для пользователей системы (кроме предприятий "зеленой" электрометаллургии). А для "зеленых" металлургов тариф может составить 359,55 грн/мВтч.

Важно разобраться из чего составляется тариф на передачу и почему его оплата является фундаментом рынка электроэнергии.

Структура тарифа на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго", согласно проекту постановления НКРЭКУ

Источник: проект, обнародованный НКРЭКУ

Почти половина в структуре тарифа занимают расходы на выполнение спецобязанностей для обеспечения общественных интересов, то есть ПСО — более 32 млрд грн. Из этой суммы 78% — это затраты на услугу по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников, кроме частных домохозяйств. Именно от нее зависят выплаты генерации по "зеленому" тарифу. Прогнозируемый средний "зеленый" тариф на следующий год — 6437 грн/МВт·час. В обновленном проекте, который планируется утвердить уже в скором времени, учтен актуализированный прогнозируемый объем отпуска электрической энергии "зелеными" производителями по механизму feed in premium.

В то же время, несмотря на де-факто действующий механизм рыночной премии, никаких выплат так и не было произведено. Пока долг НЭК "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" за услугу для ВИЭ превышает 30 млрд грн, что указывает на недостаточность финансирования таких расходов. Именно долги перед "зеленой" генерацией являются основной причиной низкой заинтересованности со стороны инвесторов в развитии украинской энергосистемы. Вопрос относительно вынесения "надбавки для ВИЭ" из тарифа на передачу неоднократно обсуждался, однако такое возможное изменение вызывает негативную реакцию у инвесторов ВИЭ и профильных ассоциаций, ведь фактически это очередное изменение правил игры, что вносит дополнительные риски для финансирования.

На покупку электроэнергии с целью компенсации технологических затрат "Укрэнерго" в следующем году может потратить 14,9 млрд грн, эта сумма уже с учетом закупки импортного электричества для техрасходов в январе-феврале 2025 г. По предварительным расчетам прогнозируется, что 84% электроэнергии для покрытия техрасходов будет закупаться на рынке двусторонних договоров, остальные — РДН и балансирующий рынок. На 2024 год уровень заложенных расходов по этой статье составил 12,8 млрд грн.

Также в "Укрэнерго" актуализировали уровень расходов на услуги Joint Allocation Office (JAO). Ожидается, что уже с января 2025 г. аукционы по распределению пересечения между Украиной и Румынией будут проводиться на европейской платформе.

Своевременная и полноценная оплата тарифа на передачу залог стабильной работы оператора системы передачи НЭК «Укрэнерго», который в условиях полномасштабной войны и сокрушительных ударов по энергетической инфраструктуре фактически является основой для украинской системы.

Отдельно отмечу, что тариф на передачу в структуре конечной цены на электроэнергию для небытового потребителя занимает лишь до 10% и не влияет на тариф для населения, поэтому громкие заголовки о значительном росте являются лишь громкими заголовками.