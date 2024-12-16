ПСО для "зелених", техвитрати та обмеження: з чого складається тариф на передачу НЕК "Укренерго"

Тариф на передачу електроенергії НЕК “Укренерго” на наступний рік може бути збільшено на 30%.

Регулятор 10 грудня планував затвердити розмір тарифу на передачу на 2025 р. на рівні 678,58 грн/МВт·год, але розгляд питання було перенесено для доопрацювання. Згодом, на веб-сайті НКРЕКП було оновлено проєкт постанови щодо встановлення тарифу, вже з цифрою — 686,23 грн/МВт·год, для користувачів системи (крім підприємств "зеленої" електрометалургії). А для "зелених" металургів тариф може скласти 359,55 грн/МВт·год.

Важливо розібратись з чого складається тариф на передачу та чому його сплата є фундаментом для ринку електроенергії.

Структура тарифу на передачу електроенергії НЕК "Укренерго", відповідно до проєкту постанови НКРЕКП

Джерело: проєкт, оприлюднений НКРЕКП

Майже половина у структурі тарифу займають витрати на виконання спецобовʼязків для забезпечення загальносуспільних інтересів, тобто ПСО, — понад 32 млрд грн. З цієї суми 78% — це витрати на послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, крім приватних домогосподарств. Саме від неї залежать виплати генерації за "зеленим" тарифом. Прогнозований середній "зелений" тариф на наступний рік — 6437 грн/МВт·год. В оновленому проєкті, який планується затвердити вже незабаром, враховано актуалізований прогнозований обсяг відпуску електричної енергії "зеленими" виробниками за механізмом feed in premium.

Водночас, попри де-факто чинний механізм ринкової премії, жодних виплат так і не було здійснено. Наразі борг НЕК "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем" за послугу для ВДЕ перевищує 30 млрд грн, що вказує на недостатність фінансування таких витрат. Саме борги перед "зеленою" генерацією є основною причиною низької зацікавленості з боку інвесторів у розбудову української енергосистеми. Питання стосовно винесення "надбавки для ВДЕ" з тарифу на передачу неодноразово обговорювалось, проте така можлива зміна викликає негативну реакцію в інвесторів у ВДЕ та профільних асоціацій, адже фактично це чергова зміна правил гри, що вносить додаткові ризики для фінансування.

На купівлю електроенергії з метою компенсації технологічних витрат "Укренерго" наступного року може витратити 14,9 млрд грн, ця сума вже з урахуванням закупівлі імпортної електрики для техвитрат у січні-лютому 2025 р. За попередніми розрахунками, прогнозується, що 84% електроенергії для покриття техвитрат закуповуватиметься на ринку двосторонніх договорів, решта — РДН та балансуючий ринок. На 2024 рівень закладених витрат за цією статтею становив 12,8 млрд грн.

Також, в "Укренерго" актуалізували рівень витрат на послуги Joint Allocation Office (JAO). Очікується, що вже з січня 2025 р. аукціони з розподілу перетину між Україною та Румунією проводитимуться на європейській платформі.

Своєчасна та повноцінна оплата тарифу на передачу є запорукою стабільної роботи оператора системи передачі НЕК «Укренерго», який в умовах повномасштабної війни та нищівних ударів по енергетичній інфраструктурі фактично є основою для української системи.

Окремо зазначу, що тариф на передачу у структурі кінцевої ціни на електроенергію для непобутового споживача займає лише до 10% та не впливає на тариф для населення, тому гучні заголовки про значне зростання є лише гучними заголовками.