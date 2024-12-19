Тариф для "Укренерго" в наступному році підвищили на третину: скільки доведеться платити за передачу електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення підвищити тариф НЕК "Укренерго" на послуги з передачі електроенергії з 1 січня 2025 року на 29,8%, до 686,23 грн/МВт-год.

Про це повідомляє ExPro.

У структурі тарифу на передачу передбачено витрати на покриття спеціальних обов’язків (ПСО) для забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел.

У 2025 році ці витрати складуть 32,087 млрд грн, враховуючи зростання частки "зеленої" енергетики, зокрема для приватних домогосподарств.

Водночас, НКРЕКП знизила тариф на диспетчерське управління на 5,4%, до 98,97 грн/МВт-год. Це зробить послуги диспетчеризації дещо доступнішими, у порівнянні з 2024 роком.

Прогнозований обсяг передачі електроенергії на 2025 рік становить 98,652 млн МВт-год. За оцінками НЕК "Укренерго", частка тарифу на передачу у структурі кінцевої вартості електроенергії для непобутових споживачів не перевищуватиме 10%.

Бізнес проти підвищення тарифу на передачу електроенергії

Нагадаємо, на початку листопада НКРЕКП опублікувала проєкт постанови, за яким планувалось підвищити тариф на передачу електроенергії на 2025 рік на рівні 665,26 грн за МВт-год, що на 25,8% більше за тариф на поточний рік. Відповідне рішення регулятор схвалив на засіданні 13 листопада.

Разом з цим представники бізнесу виступили проти цієї ініціативи регулятора. Зокрема Українська асоціація виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФа) у відкритому листі до влади заявила, що зростання тарифу на передачу електроенергії призведе до значного зростання витрат виробників феросплавів.

Спілка виробників будматеріалів попередила, що підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до зростання цін на будматеріали.

Тим часом у Федерації роботодавців України підрахували, що додаткові витрати бізнесу від підвищення тарифу на передачу е/е сягнуть 13 млрд грн.