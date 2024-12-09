Українська асоціація виробників феросплавів виступила проти підвищення тарифу на передачу електроенергії

Українська асоціація виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФа) не підтримує ініціативу Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, підвищити тариф на передачу електричної енергії.

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Про це йдеться у листі асоціації на адресу Мінекономіки, НКРЕКП, Міненерго, "Укренерго" та інших профільних структур, пише UAprom.

УкрФа вважає, що зростання тарифу на передачу електроенергії призведе до значного зростання витрат виробників феросплавів.

НКРЕКП 13 листопада ухвалила проєкт постанови, який передбачає зростання з 2025 року тарифу на послуги з передачі електричної енергії на 26%, з 528,57 до 665,26 грн/МВт*год.

Асоціація наголошує, що у випадку ухвалення даного проекту тарифу річні витрати українських металургів зростуть більш ніж на 1,6 млрд грн.

"Враховуючи те, що внаслідок війни, логістичних обмежень і падіння світового попиту та цін на продукцію ГMK українська металургія перебуває у критичному стані. I в період енергетичної кризи, спричиненої війною, вищевказані зміни для вітчизняних металургійних підприємств призведуть до масових скорочень та взагалі ризику втрати стратегічно важливої галузі. Тим більш, що частина підприємств – членів Української асоціаціі виробників феросплавів – знаходяться в зоні ведення бойових дій, а гірничо-збагачувальні комбінати зараз не працюють, й всі розташовані на територіях, прилеглих до тимчасово окупованих", – зазначається у зверненні.

Асоціація також закликає врахувати цю позицію під час ухвалення остаточного рішення.

Нагадаємо, за підрахунками Федерації роботодавців України, додаткові витрати бізнесу від підвищення тарифу на передачу е/е сягнуть 13 млрд грн.

Спілка виробників будматеріалів попередила, що підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до зростання цін на будматеріали.