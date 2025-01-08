В Україні розширили перелік осіб, які матимуть пільги на оплату комуналки: деталі

Уряд розширив перелік громадян, які 2025 року отримуватимуть пільги з оплати житлово-комунальних послуг із урахуванням середньомісячного доходу сім'ї.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Зазначається, що відповідну постанову №1553 уряд ухвалив 31 грудня 2024 року.

Згідно із змінами, доповнено перелік осіб, яким у 2025 році пільги з оплати житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива будуть надаватися з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Пільги надаватимуться, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (4 240 грн).

Хто матиме пільги

Як зауважують в Пенсійному фонді, у 2025 році пільги також надаватимуться:

реабілітованим особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій, або є пенсіонерами;

особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1 та 2;

дружинам (чоловікам), опікунам дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою;

дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов'язана з участю в ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;

звільненим з військової служби особам, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби;

батькам і членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;

ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;

вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;

колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків;

колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин;

депортованим особам, які досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю.

"Зазначені зміни застосовуються для осіб, які звернуться за призначенням пільги з 1 січня 2025 року. Ті, кому пільги було призначено раніше, будуть отримувати їх до кінця опалювального сезону 2024-2025 років, тобто до 30 квітня 2025 року (включно)", – підкреслили у відомстві.



Зауважимо, тарифи на газ, тепло та електроенергію не будуть зростати до кінця опалювального сезону. Також українці можуть оформити субсидії для оплати комунальних послуг.

Субсидія надається, якщо родина має сплачувати за комунальні послуги більше, ніж визначений для неї обов'язковий платіж. Цей платіж розраховують індивідуально, враховуючи середній дохід на одну людину в сім'ї.

Усе, що треба знати, щоб отримати субсидію на опалювальний сезон 2024-2025 років, які необхідні документи, зміни в процедурі та які підстави для відмови, у матеріалі Delo.ua.