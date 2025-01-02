Скільки виплатили пенсій, субсидій та пільг за 2024 рік: дані ПФУ

Пенсійний фонд України у 2024 році спрямував на виплату пенсій 736,4 млрд грн. Про це повідомляється на Facebook-сторінці відомства.

У 2023 році на виплату пенсій виділено 672 млрд грн. Відповідно, у 2024 році цей показник збільшився на 9,6%, або на 64,4 млрд грн.

Також на виплату житлових субсидій та пільг ПФУ спрямував 39,4 млрд грн. Це на 12% більше, ніж у 2023 році (35,2 млрд грн).

На страхові виплати спрямовано 33,6 млрд грн, в тому числі на оплату лікарняних - 19,9 млрд грн.

Відомство додає, що лише 1 січня 2025 року надало необхідні послуги 23 тисячам осіб.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України оприлюднило законопроєкт реформи солідарної системи пенсійних нарахувань. Передбачається також вперше запровадити накопичувальну пенсію.

Реформа передбачає запровадження базової пенсії, яка становитиме 30% від мінімальної зарплати, та систему балів за страхові внески. Нарахування пенсії відбуватимуться за бальною системою, йдеться в оприлюдненому на сайті Пенсійного фонду проєкті закону.