Сколько выплатили пенсий, субсидий и льгот за 2024 год: данные ПФУ

Пенсионный фонд Украины в 2024 году направил на выплату пенсий 736,4 млрд грн. Об этом сообщается на Facebook-странице ведомства.

В 2023 году на выплату пенсий выделено 672 млрд грн. Соответственно, в 2024 году этот показатель увеличился на 9,6%, или на 64,4 млрд грн.

Также на выплату жилищных субсидий и льгот ПФУ направил 39,4 млрд грн.

На страховые выплаты направлено 33,6 млрд грн, в том числе на оплату больничных – 19,9 млрд грн.

Ведомство добавляет, что только 1 января 2025 предоставило необходимые услуги 23 тысячам человек.

Напомним, Министерство социальной политики Украины обнародовало законопроект реформы солидарной системы пенсионных начислений.

Реформа предусматривает введение базовой пенсии, которая составит 30% минимальной зарплаты, и систему баллов за страховые взносы. Начисления пенсии будут производиться по балльной системе, говорится в обнародованном на сайте Пенсионного фонда проекте закона.