В Украине расширили перечень лиц, которые получат льготы на оплату коммуналки: детали

Правительство расширило список граждан, которые в 2025 году будут получать льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг с учетом среднемесячного дохода семьи.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Отмечается, что соответствующее постановление №1553 правительство приняло 31 декабря 2024 года.

Согласно изменениям, дополнен перечень лиц, которым в 2025 году льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива будут предоставляться с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи. Льготы будут предоставляться, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (4 240 грн).

Кто будет иметь льготы

Как отмечают в Пенсионном фонде, в 2025 году льготы также будут предоставляться:

реабилитированным лицам, которые стали лицами с инвалидностью в результате репрессий или являются пенсионерами;

лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, отнесенным к категориям 1 и 2;

женам (мужчинам), опекунам детей умерших граждан, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;

женам (мужчинам), если та (тот) не женились во второй раз, умерших граждан, смерть которых связана с участием в ликвидации других ядерных аварий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия, в составлении ядерных зарядов и осуществлении на них регламентных работ;

уволенным с военной службы лицам, ставшим лицами с инвалидностью во время прохождения военной службы;

родителям и членам семей военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести во время прохождения военной службы;

ветеранам военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции, налоговой милиции, Бюро экономической безопасности, государственной пожарной охраны, Государственной уголовно-исполнительной службе, службы гражданской защиты, Государственной службы специальной связи и защиты информации;

вдовам (вдовцам) умерших (погибших) ветеранов военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции, налоговой милиции, Бюро экономической безопасности, государственной пожарной охраны, Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты, Государственной службы специальной связи и защиты информации;

бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистской Германией и ее союзниками в период Второй мировой войны, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей;

бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин;

депортированным лицам, которые достигли пенсионного возраста или являются лицами с инвалидностью.

"Указанные изменения применяются для лиц, которые обратятся по назначению льготы с 1 января 2025 года. Те, кому льготы были назначены ранее, будут получать их до конца отопительного сезона 2024-2025 годов, то есть до 30 апреля 2025 года (включительно)", – подчеркнули в ведомстве.



Заметим, что тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона. Также украинцы могут оформить субсидии для оплаты коммунальных услуг.

Субсидия предоставляется, если семья должна оплачивать коммунальные услуги больше, чем определенный для нее обязательный платеж. Этот платеж рассчитывается индивидуально, учитывая средний доход на одного человека в семье.

Все, что нужно знать, чтобы получить субсидию на отопительный сезон 2024-2025 годов, какие необходимы документы, изменения в процедуре и какие основания для отказа в материале Delo.ua.