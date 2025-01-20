6 тисяч з квартири: у Дніпрі багатоповерховий будинок став енергонезалежним (ФОТО)

ОСББ "Женева Дніпро" реалізувало проєкт енергонезалежності, забезпечивши безперебійну роботу критичних систем будинку завдяки встановленню сонячної електростанції, інвертора та акумуляторів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Зазначається, що завдяки програмі "ГрінДІМ" у ОСББ "Женева Дніпро" вдалося забезпечити живлення всіх критичних систем, зокрема роботу 4 ліфтів, системи відеоспостереження, насосів, освітлення в місцях загального користування, домофонів, шлагбаума та іншого обладнання.

Як повідомляється, загальна вартість проєкту становила 4 млн грн, з яких 2 млн грн — грант від Фонду енергоефективності. Вартість робіт для однієї квартири (площа — 60 м²) — близько 6 тис. грн.

Окрім того, що мешканці будинку отримали стабільність та комфорт навіть під час відключень електроенергії, ОСББ "Женева Дніпро" також має і фінансову вигоду від покращень: річна економія коштів на потреби електроенергії всього будинку становитиме 434 тисяч гривень.

"На початку ми не вірили в те, що державні програми дійсно можуть працювати. Проте Програма "ГрінДІМ" довела свою ефективність. Завдяки отриманому гранту ми змогли реалізувати цей проєкт, і тепер усі мешканці відчувають переваги енергонезалежності", – прокоментував Сергій Машталер, голова правління ОСББ.

Нагадаємо, багатоквартирний житловий будинок у Києві на вулиці Митрополита Шептицького зможе продавати електроенергію, яку отримує завдяки сонячній генерації. 16-поверхівка оснащена сонячною станцією на даху, трьохфазними інверторами, потужною акумуляторною батареєю та іншим супутнім обладнанням.

Не відстає від столиці і Одеса. Там Одеське ОСББ "Задіак" завершило встановлення сонячної електростанції потужністю 25 кВт для забезпечення загальнобудинкових потреб: роботи ліфтів, освітлення, насосів водо- та теплопостачання, систем відеонагляду та домофонів При цьому вартість робіт для однієї квартири становила близько 3 тис грн.

Зауважимо, уряд подвоїв компенсації за програмою Фонду Енергоефективності “ГрінДІМ”. Відтепер об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) можуть отримати не 1, а 2 млн грн на встановлення більш потужних сонячних станцій.

Раніше повідомлялося, що за умовами програми "Доступні кредити 5-7-9%" для ОСББ та ЖБК сума кредиту може складати до 5 млн грн терміном до 5 років під 7% річних. Програма працюватиме у комбінації із програмою "ГрінДІМ". ОСББ та ЖБК в рамках цієї програми зможуть отримати до 70% вартості проєкту після його облаштування.

Для того, щоб скористатись державною програмою пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9" керівництво ОСББ чи ЖБК має подати заявку до одного із банків, які співпрацюють з Фондом розвитку підприємництва та надати пакет необхідних документів, встановлених банком.