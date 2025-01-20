Мукачево взяло кредит для встановлення сонячних панелей на закладах освіти: скільки і у кого

Державний Укрексімбанк надав Мукачівській міській раді кредит на суму 125 мільйонів гривень терміном на два роки на проведення робіт із капітального ремонту будівель закладів освіти та встановлення генеруючих установок (сонячних електростанцій).

Про це йдеться у повідомленні фінустанови. Зазначається, що із закарпатським містом банк працює ще з 2020 року, коли було підписано одну з перших угод про місцеве запозичення.

"Мукачівська міська територіальна громада має затверджену стратегію розвитку до 2027 року. Стратегія пройшла екологічну оцінку. Зокрема, стратегія передбачає дії, спрямовані на розвиток відновлювальних джерел енергії в регіоні. Втілення в життя цього проєкту — частина плану з її реалізації", — зазначив мер Андрій Балога. Втім, інших деталей проєкту не наводиться.

Нагадаємо також, що нещодавно інший держбанк - Ощадбанк - уклав кредитну угоду на понад 120 мільйонів гривень з мерією Кам’янського Дніпропетровської області: там теж хочуть встановити дахові СЕС з системами накопичення енергії для навчальних закладів, а також когенераційну електростанцію для котельної і резервні генератори для модульних пелетних котелень.

Зазначимо, що влітку 2024 року в Україні було увалено рішення про обов'язковість встановлення сонячних панелей із системами зберігання енергії до кінця 2025 року на всіх громадських будівлях.

Крім цього, в Україні діє програма компенсацій за встановлення СЕС на будинках "ГрінДім". В жовтні 2024 року суму, яку можуть отримати на це об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи, було збільшено вдвічі - з 1 до 2 мільйонів гривень.