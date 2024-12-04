Кам’янське взяло в Ощадбанку 120 мільйонів гривень: купить сонячні панелі для шкіл і дитсадків

Ощадбанк уклав з мерією Кам’янського Дніпропетровської області кредитну угоду на понад 120 мільйонів гривень терміном на п'ять років для фінансування бюджету розвитку. Про це йдеться у повідомленні фінустанови.

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На залучені кошти місто планує придбати та встановити дахові сонячні електростанції з системами накопичення енергії для навчальних закладів, когенераційну електростанцію для котельної, а також резервні автономні джерела електричної енергії (генератори) для модульних пелетних котелень.

Як зазначив заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес, Юрій Каціон, банк співпрацює з Кам’янським вже чотири роки, і загальна сума кредитних лімітів, які було відкрито місту за цей час, тепер перевищуватиме 640 мільйонів гривень.

"Але ця угода є надзвичайно важливою для нас. В умовах постійних атак ворога на енергосистему країни вкрай потрібно, аби місцева влада займала активну позицію в розбудові децентралізованої генерації. І місто Кам’янське демонструє приклад такого відповідального підходу", - зазначив він.

За словами представника держбанку, завдяки залученому кредиту місто зможе за потреби самостійно забезпечувати теплом і світлом більше 260 будинків, 15 дошкільних, дев'ять загальноосвітніх закладів та дві лікарні.

Зазначимо, що дозвіл на отримання кредиту від Ощадбанку для закупівлі та встановлення сонячних панелей та генераторів для закладів освіти Кам’янська міська рада надала ще 18 жовтня.

Нагадаємо також, що в Україні діє програма компенсацій за встановлення СЕС на будинках "ГрінДім". В жовтні суму, яку можуть отримати на це об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні кооперативи, було збільшено вдвічі - з 1 до 2 мільйонів гривень.