В Україні встановлять сонячні панелі в адмінбудівлях, лікарнях та школах

До кінця наступного року на всіх громадських будівлях обов'язково мають бути встановлені сонячні панелі із системами зберігання енергії.

Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Вона зауважила, що уряд ухвалив рішення про активізацію програми встановлення альтернативної енергетики в адмінбудівлях, лікарнях та школах. Мова йде про сонячні панелі на дахах, а також встановлення установок зберігання енергії.

"Ухвалено рішення про обов'язковість встановлення сонячних панелей із системами зберігання енергії до кінця наступного року на всіх громадських будівлях", - повідомила Гринчук.

За її словами, все це робиться для того, щоби підвищити енергонезалежність як об'єктів критичної інфраструктури, так і загалом кожного українця.

Як зауважила Гринчук, для лікарень завдяки донорській програмі доставили вже понад 6 тисяч сонячних панелей.

"Окремо через фонд підтримки енергетики ми реалізуємо для лікарень по всій Україні донорську програму, у нас вже доставлено понад 6 тисяч сонячних панелей. Зараз закуповуємо додаткове обладнання", - наголосила заступниця міністра енергетики.

Вона додала, що загалом для обладнання сонячними панелями обʼєктів цивільної інфраструктури, таких як медзаклади та школи, існує кілька програм.

Також Уряд України спростив імпорт енергообладнання, скасувавши вимогу надання забезпечення сплати митних платежів для товарів, що підтримують відновлення енергетичної інфраструктури.

Україна отримала понад 5,8 тисячі сонячних панелей для лікарень

У межах спільного проєкту Міністерства енергетики України, Міністерства охорони здоровʼя України та Європейської комісії "Промінь надії" до України надійшли 5876 сонячних панелей загальною потужністю близько 2 МВт.

Енергетичне обладнання надійде до закладів охорони здоров’я в Житомирській, Волинській, Хмельницькій, Київській та Одеській областях.

Раніше повідомлялося, що до кінця 2024 року сонячні електростанції (СЕС) встановлять на 270 українських медичних установах. Економія коштів складе за рік 55 млн грн, а за 30 років – біля 1,5 млрд грн.

Зауважимо, Хмельницький лікувально-діагностичний центр уперше в Україні почав продавати в мережу електроенергію, вироблену за допомогою сонячних панелей на своєму даху.