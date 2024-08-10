Сонячну електростанцію зведуть на ЧАЕС: вже завезли обладнання (ФОТО)

У рамках міжнародної гуманітарної допомоги на Чорнобильську АЕС надійшли перші комплектуючі для будівництва фотовольтаїчної електростанції (ФЕС) на промисловому майданчику.

Про це повідомляє Державне спеціалізоване підприємство “Чорнобильська АЕС”.

Там нагадали, що Міненерго координує питання отримання, розподілу, використання та обліку гуманітарної допомоги для задоволення потреб енергетики в умовах воєнного стану.

З метою реалізації механізму гуманітарної допомоги Міненерго використовує онлайн-платформу — AidEnergy, гуманітарний хаб, створений на базі АТ Хмельницькобленерго. Фактично, AidEnergy — це «єдине вікно» для збору, актуалізації та інформування донорів щодо потреб набувачів, опрацювання та підтвердження пропозицій, розподілу гуманітарної допомоги та звітування.

Зазначається, що ДСП "Чорнобильська АЕС" є активним учасником онлайн-платформи AidEnergy. Згідно заявки та за результатами відповідного голосування, ЧАЕС отримала обладнання, серед якого мережеві інвертори SG110CX потужністю 110 кВА та фотоелектричні модулі (сонячні панелі) SPR-6PB(-HV) потужністю 275 Вт кожна.

Повідомляється, що наразі триває розробка відповідних документів — технічного рішення, технічного завдання, завдання на проєктування ФЕС.

Планується створити сонячну електростанцію для компенсації електроенергії, споживаної для власних потреб.

Потужність ФЕС буде складати приблизно 2 МВт.

Зауважимо, біля Чорнобильскій АЕС у 2018 році відкрили першу сонячну електростанцію. Повідомлялося, що там встановлено 3762 сонячні модулі, побудовано та обладнано трансформаторні підстанції, а також створено систему фізичного захисту конструкцій.

Україна та Німеччина планують побудувати вітрову електростанцію біля ЧАЕС

Навколо Чорнобильської атомної електростанції у майбутньому можуть побудувати вітрову електростанцію.

Декларацію про відповідні наміри було підписано в Мінприроди України під час візиту міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок у вересні 2023 року