Солнечную электростанцию построят на ЧАЭС: уже завезли оборудование (ФОТО)

В рамках международной гуманитарной помощи на Чернобыльскую АЭС пришли первые комплектующие для строительства фотовольтаической электростанции (ФЭС) на промышленной площадке.

Об этом сообщает Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС".

Там напомнили, что Минэнерго координирует вопросы получения, распределения, использования и учета гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей энергетики в условиях военного положения.

Для реализации механизма гуманитарной помощи Минэнерго использует онлайн-платформу — AidEnergy, гуманитарный хаб, созданный на базе АО Хмельницкоблэнерго. Фактически, AidEnergy — это «единственное окно» для сбора, актуализации и информирования доноров о потребностях приобретателей, разработке и подтверждении предложений, распределении гуманитарной помощи и отчетности.

ДСП "Чернобыльская АЭС" является активным участником онлайн-платформы AidEnergy. Согласно заявке и по результатам соответствующего голосования ЧАЭС получила оборудование, среди которого сетевые инверторы SG110CX мощностью 110 кВА и фотоэлектрические модули (солнечные панели) SPR-6PB(-HV) мощностью 275 Вт каждая.

Сообщается, что в настоящее время идет разработка соответствующих документов — технического решения, технического задания, задания на проектирование ФЭС.

Планируется создать солнечную электростанцию для компенсации электроэнергии, потребляемой для собственных нужд.

Мощность ФЭС будет составлять около 2 МВт.

Заметим, что возле Чернобыльской АЭС в 2018 году открыли первую солнечную электростанцию. Сообщалось, что там установлено 3762 солнечных модуля, построены и оборудованы трансформаторные подстанции, а также создана система физической защиты конструкций.

Украина и Германия планируют построить ветровую электростанцию возле ЧАЭС

Вокруг Чернобыльской атомной электростанции в будущем могут построить ветровую электростанцию.

Декларация о соответствующих намерениях была подписана в Минприроды Украины во время визита министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок в сентябре 2023 года.