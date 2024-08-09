В Украине выдали первый кредит ОСМД на установку солнечной электростанции

Государственный Sense Bank подписал первое кредитное соглашение с объединением совладельцев многоквартирного дома. Целью кредитования является строительство солнечной электростанции мощностью 30 киловатт для обеспечения энергетических потребностей дома.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Отмечается, что заем в размере 1 миллиона гривен выдали в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". ОСМД из Винницы привлекла кредитные средства сроком до 5 лет.

Такое оборудование будет обеспечивать собственные энергетические нужды дома.

" Это первое ОСМД из более 39 тысяч зарегистрированных в Украине объединений которому уже сегодня доступна полная энергетическая независимость. Мы будем и дальше активно развивать направление льготного кредитования энергетических инициатив всех слоев населения, как за счет государственных программ, так и собственными силами ", — подчеркнул глава правления Sense Bank Алексей Ступак.

Отметим, за два месяца банковские учреждения получили от бизнеса и граждан более 7,3 тыс. заявок на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры и одобрили заявки на сумму почти 4 млрд грн.

В Украине усилят финансирование проектов восстановления энергетики

Напомним, что по условиям программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для ОСМД и ЖСК сумма кредита может составлять до 5 млн грн сроком до 5 лет под 7% годовых. Программа будет работать в сочетании с программой "ГринДИМ". ОСМД и ЖСК в рамках этой программы смогут получить до 70% стоимости проекта после его обустройства.

Для того чтобы воспользоваться государственной программой льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9", руководство ОСМД или ЖСК должно подать заявку в один из банков, сотрудничающих с Фондом развития предпринимательства и предоставить пакет необходимых документов, установленных банком.

Кроме того, для бизнеса и граждан доступны следующие инструменты:

Расширенная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" для бизнеса на покупку и установку электрогенерационных установок газа. Сумма льготного кредита – до 150 млн гривен, срок кредитования – до 10 лет. Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" предусматривает возможность для предпринимателей использовать кредитные средства на приобретение солнечных и ветровых электростанций, а также оборудование для накопления электрической энергии.

Льготное кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры, которое предоставляют 19 крупнейших банков Украины. Сумма кредитов может составить до 25 млн. евро. Срок кредита – до 5–7 лет.

Льготное кредитование под 0% для домохозяйств для установки солнечных панелей с системами накопления энергии и ветровых установок. Сумма кредита – до 480 тыс. грн. Срок кредитования – 10 лет.

Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) могут получить компенсацию до 1 млн. грн. за установку солнечных электростанций и до 2 млн. грн. за установку тепловых насосов для отопления.