Беспроцентные кредиты на солнечные панели: кому дадут и у кого отнимут

Правительство представило новую программу льготных кредитов на покупку энергооборудования. Теперь население сможет взять кредит под 0% для установки солнечных панелей или ветровых установок в свои частные дома. Хотя это хороший шанс для граждан улучшить энергоавтономность в условиях отключения электроэнергии, такие кредиты получить могут не все. Кроме того, эксперты опасаются, что в будущем льготную ставку заемщики могут потерять.

В условиях когда страна готовится жить по графикам отключений следующие несколько лет, попытки правительства развивать децентрализованную генерацию выглядят достаточно правильными. Однако на практике такая программа для населения является массовым потребительским кредитованием. Возможность правительства обслуживать кредитную программу следующие 10 лет под вопросом, поскольку сейчас государству крайне необходимы деньги на войну, а после войны средства понадобятся на восстановление страны.

Деньги не для всех

Максимальная сумма кредита по условиям программы составляет до 480 тысяч гривен, а срок кредитования – 10 лет. На старте к программе присоединились Приватбанк , Ощадбанк, Укргазбанк, Сэнс Банк, а также банк "Глобус". В правительстве уверяют, что в дальнейшем количество банков-партнеров программы будет увеличиваться. Гасить проценты по кредитам будет Фонд энергоэффективности.

По оценке Delo.ua, которая была сделана в мае, бюджет резервной системы питания для домохозяйства, содержащий СЭС мощностью 5 кВт, аккумуляторные батареи мощностью 5 кВт*ч, а также инвертор составит от 275 тыс. гривен. Так что сумма кредита до 480 тыс. гривен вполне может покрыть потребности домохозяйств по установке энергооборудования.

Условия кредитования от участвующих в программе банков почти идентичны. Для получения льготного кредита на домашнюю СЭС или на ВЭС мощностью до 10 кВт нужно владеть домом общей площадью до 250 кв. м и быть собственником земли, на которой стоит этот дом. Среднемесячный совокупный официальный доход семьи за полгода не должен превышать десятикратный размер среднемесячной месячной заработной платы в Украине. То есть, если средняя зарплата в Украине, заложенная в госбюджете на 2024 год, составляет 21 809 гривен, средний доход семьи заемщика не должен превышать 36 тыс. гривен в месяц .

Банки не могут навязывать заемщикам своих продавцов энергетического оборудования. Более того — в условиях программы есть прямое требование, чтобы поставщик такого оборудования не был связан с банком. Однако банк проверяет добропорядочность продавца, а также не связан ли он с Россией и Беларусью.

Первая заместительница председателя правления Банка "Глобус" Елена Дмитриева рассказала Delo.ua, что для получения кредита заемщик помимо стандартного пакета документов (паспорт, код, справка с места работы) должен предоставить банку документы на дом, на котором он хочет установить СЭС, документы, которые подтверждают наличие счета бытового потребителя электроэнергии (например, договор с поставщиком), а также документы на покупку и установку СЭС. Первый такой кредит банк уже выдал для пенсионерки из Винницы, владеющей домом площадью 103 кв. м.

В работе еще десять подобных заявок. Увеличение их количества будет зависеть от предложений оборудования для СЭС на рынке, поскольку большинство поставщиков обещают поставки панелей только к концу осени. До конца года мы рассчитываем выдать до 200 таких кредитов для домохозяйств Елена Дмитриева Первый заместитель председателя правления Банка "Глобус"

Банки должны проверять, что кредитные деньги будут использованы по назначению. В Ощадбанке отметили, что для ежемесячной компенсации процентов по кредиту от государства в течение 90 дней после выдачи кредита заемщик должен предоставить подтверждающие документы на установку оборудования. А потом каждые полгода пока он гасит кредит высылать банку фотографии установленной установки с отметкой геолокации и данные лицевого счета потребления электроэнергии .

Государство будет компенсировать проценты, пока клиент не нарушает условий кредитования: своевременно осуществляет платежи и отправляет подтверждения. В Приватбанке объяснили, что в случае нарушений условий кредитного соглашения клиент будет платить проценты, которые вычисляются по следующей формуле: UIRD за последние 3 месяца плюс 7%. По состоянию на конец июля UIRD составляет 13,34%. То есть, если бы гражданин взял кредит и нарушил его требования в конце июля, банк перевел бы его с процентной ставки 0% на процентную ставку 20,34% .

Выжить на длинной дистанции

Но шанс упустить льготные условия зависят не только от добросовестности заемщика. По словам руководителя Ассоциации энергоэффективности и энергосбережения Александра Визира, у участников рынка есть опасения, что впоследствии проценты могут перевести на заемщиков.

Если государство в будущем не сможет погасить проценты по кредитам, может случиться так же, как было с молодежными кредитами на жилье в 2000-х годах. Тогда государство перестало компенсировать проценты и банки стали переводить заемщиков на обычную ипотечную процентную ставку. У части людей забрали квартиры, а самым активным удалось добиться реструктуризации Александр Визир Руководитель Ассоциации энергоэффективности и энергосбережения

Глава Ассоциации энергоаудиторов Украины Вадим Литвин говорит, что, на первый взгляд, идея выдавать льготные кредиты для установления ВИЭ может сработать. Учитывая конкуренцию на рынке поставщиков оборудования и опыт "Теплых кредитов", программа будет работать прозрачно и достаточно быстро. Но он также опасается, что в будущем господдержка может сойти на нет.

Крупнейшим подводным камнем может стать способность государства поддерживать эту программу в течение длительного времени. У государства есть средства на погашение процентов в первый год, но могут не найтись в последующие годы Вадим Литвин Председатель Ассоциации энергоаудиторов Украины

В банках неохотно комментируют такой вариант развития событий и что произойдет в будущем с условиями уже заключенных договоров. В Приватбанке не ответили, что будет в случае, если государство по каким-либо причинам перестанет компенсировать проценты. Только отметили, что "согласно условиям договора, банк не может гарантировать, что государство будет платить". В банке "Глобус" ответили, что государство должно придерживаться взятых на себя обязательств. Но если у нее возникнет дефицит средств, программу могут приостановить.