Безпроцентні кредити на сонячні панелі: кому дадуть і в кого віднімуть

Уряд презентував нову програму пільгових кредитів на купівлю енергообладнання. Тепер населення зможе взяти кредит під 0% для встановлення сонячних панелей чи вітрових установок на свої приватні будинки. Хоча це хороший шанс для громадян покращити енергоавтономність в умовах відключень електроенергії, такі кредити отримати можуть не всі. Крім цього, експерти побоюються, що в майбутньому пільгову ставку позичальники можуть втратити.

В умовах коли країна готується жити за графіками відключень наступні кілька років, намагання уряду розвивати децентралізовану генерацію виглядають досить слушними. Проте на практиці така програма для населення є масовим споживчим кредитуванням. Спроможність уряду обслуговувати кредитну програму наступні 10 років під питанням, оскільки зараз державі конче необхідні гроші на війну, а після війни кошти знадобляться на відбудову країни.

Гроші не для всіх

Максимальна сума кредиту за умовами програми становить до 480 тисяч гривень, а термін кредитування — 10 років. На старті до програми приєднались Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Сенс Банк, а також банк "Глобус". В уряді запевняють, що надалі кількість банків-партнерів програми збільшуватиметься. Гасити відсотки за кредитами буде Фонд енергоефективності.

За оцінкою Delo.ua, яка була зроблена у травні, бюджет резервної системи живлення для домогосподарства, що міститиме СЕС потужністю 5 кВт, акумуляторні батареї потужністю 5 кВт*год, а також інвертор складе від 275 тис. гривень. Тож сума кредиту до 480 тис. гривень цілком може покрити потреби домогосподарств зі встановлення енергообладнання.

Умови кредитування від банків, які беруть участь у програмі, майже ідентичні. Для отримання пільгового кредиту на домашню СЕС чи ВЕС потужністю до 10 кВт потрібно володіти будинком загальною площею до 250 кв. м та бути власником землі на якій стоїть цей будинок. Середньомісячний сукупний офіційний дохід родини за пів року не повинен перевищувати десятикратний розмір місячної середньої заробітної плати в Україні. Тобто, якщо середня зарплатня в Україні, що закладена в держбюджеті на 2024 рік складає 21 809 гривень, середній дохід родини позичальника не має перевищувати 36 тис. гривень на місяць .

Банки не можуть нав’язувати позичальникам своїх продавців енергетичного обладнання. Навіть більше — за умовами програми є пряма вимога, щоб постачальник такого обладнання не був пов’язаний з банком. Проте банк перевіряє доброчесність продавця, та чи пов’язаний він з Росією та Білоруссю.

Перша заступниця голови правління Банку "Глобус" Олена Дмітрієва розповіла Delo.ua, що для отримання кредиту позичальник крім стандартного пакета документів (паспорт, код, довідка з місця роботи) має надати банку документи на будинок на якому він хоче встановити СЕС, документи, що підтверджують наявність рахунку побутового споживача електроенергії (наприклад договір з постачальником), а також документи на купівлю та встановлення СЕС. Перший такий кредит банк вже видав для пенсіонерки з Вінниці, яка володіє будинком площею 103 кв. м.

В роботі ще десять таких заявок. Збільшення їх кількості залежатиме від пропозицій обладнання для СЕС на ринку, оскільки більшість постачальників обіцяють постачання панелей лише на кінець осені. До кінця року ми розраховуємо видати до 200 таких кредитів для домогосподарств Олена Дмітрієва Перша заступниця голови правління Банку "Глобус"

Банки мають перевіряти, що кредитні гроші будуть використані за призначенням. В Ощадбанку наголосили, що для щомісячної компенсації відсотків за кредитом від держави протягом 90 днів після видачі кредиту позичальник мусить надати підтверджувальні документи на встановлення обладнання. А потім кожні пів року поки він гасить кредит висилати банку фотографії встановленої установки з відміткою геолокації та дані особового рахунку споживання електроенергії .

Держава компенсуватиме відсотки поки клієнт не порушує умов кредитування: вчасно здійснює платежі та надає підтвердження. В Приватбанку пояснили, що у випадку порушень умов кредитної угоди клієнт буде сплачувати відсотки які вираховуються за наступною формулою: UIRD за останні 3 місяці плюс 7%. Станом на кінець липня UIRD складає 13,34%, тож якби громадянин взяв кредит та порушив його вимоги наприкінці липня, банк перевів би його з відсоткової ставки 0% на відсоткову ставку 20,34% .

Вижити на довгій дистанції

Але шанс втратити пільгові умови залежать не тільки від сумлінності позичальника. За словами керівника Асоціації енергоефективності та енергозбереження Олександра Візіра, в учасників ринку є побоювання, що згодом проценти можуть перекласти на позичальників.

Якщо держава в майбутньому не зможе погасити відсотки за кредитами може трапитись так само як було з молодіжними кредитами на житло у 2000-х роках. Тоді держава припинила компенсувати відсотки й банки почали переводити позичальників на звичайну іпотечну відсоткову ставку. У частини людей забрали квартири, а найактивнішим вдалося домогтися реструктуризації Олександр Візір Керівник Асоціації енергоефективності та енергозбереження

Голова Асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин говорить, що, на перший погляд, ідея видавати пільгові кредити для встановлення ВДЕ може спрацювати. З огляду на конкуренцію на ринку постачальників обладнання та досвід "Теплих кредитів" програма працюватиме прозоро та достатньо швидко. Але він також побоюється, що в майбутньому держпідтримка може зійти нанівець.

Найбільшим підводним каменем може стати спроможність держави підтримувати цю програму протягом тривалого часу. В держави є кошти на погашення відсотків в перший рік, але можуть не знайтися в подальші роки Вадим Литвин Голова Асоціації енергоаудиторів України

У банках неохоче коментують такий варіант розвитку подій і що станеться в майбутньому з умовами вже укладених договорів. У Приватбанку не відповіли, що буде у разі, якщо держава з якихось причин припинить компенсувати відсотки. Лише зауважили, що "згідно з умовами договору банк не може гарантувати, що держава платитиме". У банку "Глобус" відповіли, що держава мусить дотримуватись взятих на себе зобов’язань. Але якщо в неї виникне дефіцит коштів програму можуть призупинити.