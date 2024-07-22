ПриватБанк почав прийом заявок від українців на пільгові кредити на сонячні та вітрові енергоустановки

ПриватБанк почав приймати заявки від клієнтів на нову кредитну програму "Джерела Енергії" для українців, які планують встановити сонячні та вітрові електростанції.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

За словами члена правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнко, за підтримки уряду та Фонду Розвитку Підприємництва клієнти банку зможуть оформити в банку кредит для придбання альтернативних джерел електроенергії. В свою чергу, держава повністю компенсує відсоткову ставку.

Що відомо про кредитну програму

У фінустанові зауважують, що отримати кредит з повною компенсацією державою процентних ставок за ним можуть клієнти ПриватБанку - фізичні особи на купівлю та встановлення сонячних чи вітрових гібридних систем енергопостачання (потужністю до 10 кВт) для власного житлового будинку або котеджу загальною площею не більше 250 кв.м.

Повідомляється, що оформити пільговий кредит у ПриватБанку можна на сайті банку та подати заявку на кредитному калькуляторі, вказавши загальну суму витрат на придбання гібридної системи електропостачання. Попереднє рішення про отримання такого кредиту банк повідомить протягом двох хвилин.

ПриватБанк кредитує "Джерела Енергії" без застави на строк від 1 до 5 років. Сума кредиту становить від 100 до 480 тис грн, авансовий внесок від 10% від вартості обладнання.

ПриватБанк надає кредити бізнесу

Нагадаємо, у червні ПриватБанк відкрив прийом заявок за програмою пільгового кредитування українського малого бізнесу та підприємців на купівлю електрогенераторів, джерел безперебійного живлення, сонячних та газопоршневих електростанцій, твердопаливних котлів тощо – всього, що потрібно для енергонезалежності.

Мікро- та малий бізнес може отримати до 10 млн грн, причому кредити до 1 млн грн фінансуються без застави на строк до 2 років, а кредити від 1 до 10 млн грн до 5 років (із заставою обладнання або іншого майна). Для клієнтів середнього та корпоративного бізнесу доступні кредити на суми від 10 млн грн на строк до 5 років.

Також ПриватБанк скасував комісію за видачу таких кредитів та встановив мінімальний аванс на рівні від 10% вартості обладнання.

В Україні посилять фінансування проєктів відбудови енергетики

Національний банк України ухвалив рішення, які посилять фінансування проєктів відбудови української енергетики. Зокрема йдеться про пільгові кредити та гранти на енергообладнання.

Раніше Уряд оголосив про початок державної програми пільгового кредитування на закупівлю енергетичного обладнання як для громадян, так і для бізнесу.

Сума компенсації для установок потужністю до 10 кВт на одне домогосподарство складатиме 244 тисячі гривень. Максимальна сума кредиту буде становити 480 тисяч гривень терміном на 5 років.

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення.

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